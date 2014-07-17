Под колесами авто пострадали мальчик и велосипедистка

Около половины двенадцатого часа ночи на пересечении улиц Полевой и Садовой столкнулись автомобили «Лада» 14-й модели и Renault Megane. За рулем «Лады» находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с Renault, «Лада» въехала в деревянное строение. В результате происшествия водитель «Лады» и пассажиры, молодые люди 20-ти и 26-ти лет, получили травмы головы и грудной клетки.