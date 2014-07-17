Под колесами авто пострадали мальчик и велосипедистка

Три человека пострадали в столкновении автомобилей Chevrolet Spark и «Лады» 12-й модели, произошедшем около 1 часа ночи на улице Судоремонтной областного центра. По предварительным данным, водитель Chevrolet, выполняя разворот, не уступил дорогу встречному автомобилю. Травмы головы и грудной клетки в результате происшествия получили 20-летняя пассажирка Chevrolet, а также 22-летний водитель и 18-летняя пассажирка «Лады».
Мальчика 8 лет около 17.30 вечера сбила «Лада» 14-ой модели во дворе дома № 136 по улице Холодильной. Предположительно, мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля, попал под колеса авто и получил черепно-мозговую травму и ссадины.
А на Хохрякова в начале седьмого часа Ford Focus сбил 29-летнюю велосипедистку. Водитель машины, имея стаж вождения всего 1 год, выезжала на проезжую часть и зацепила велосипедистку, двигающуюся по тротуару.
Около половины двенадцатого часа ночи на пересечении улиц Полевой и Садовой столкнулись автомобили «Лада» 14-й модели и Renault Megane. За рулем «Лады» находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с Renault, «Лада» въехала в деревянное строение. В результате происшествия водитель «Лады» и пассажиры, молодые люди 20-ти и 26-ти лет, получили травмы головы и грудной клетки.
Сразу две аварии произошли вчера утром на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Причиной обоих происшествий стал выезд на полосу встречного движения водителями, находящимися в утомленном состоянии.
Около половины седьмого часа утра на 466-м километре трассы на «встречную» выехал Chevrolet из Омской области, в результате чего произошло его столкновение с Hyundai. 35-летний водитель-омич получил травму грудной клетки и перелом ребер.
Около 7-ми часов утра на 505-м километре трассы водитель Ford, также из Омской области, выехал на полосу встречного движения, где автомобиль въехал в стоящий асфальтовый каток. В результате происшествия 58-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, получил травму головы, рану лба и ушиб бедра.
«Всего за минувшие сутки в Тюменской области в 12-ти дорожных авариях получили травмы 18 человек», — сообщает Константин Заикин, Госавтоинспекция Тюменской области.