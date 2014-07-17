Под Донецком сбит Boeing-777. Погибли 295 человек

Как сообщает Slon.ru, украинские военные, равно как и вооруженные сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики, опровергли свою причастность к крушению Boeing-777. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «вооруженные cилы Украины не совершали никаких действий для поражения целей в воздухе». В свою очередь премьер-министр ДНР Александр Бородай сообщил РИА Новости, что сепаратисты не имеют зенитных вооружений, мощность которых позволяла бы сбивать цели на высоте 10 километров. «Если это действительно пассажирский лайнер, то это сделали не мы», — заверил Бородай.