Под Донецком сбит Boeing-777. Погибли 295 человек

Самолет Boeing-777 малайзийских авиалиний разбился на территории Украины недалеко от российской границы. Все находившиеся на борту люди — 280 пассажиров и 15 членов экипажа — погибли. Об этом вечером в четверг, 17 июля, сообщили мировые и российские СМИ.
Самолет, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, упал в Донецкой области. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что самолет был сбит на высоте 10 км. В районе падения, как уточняется, идут бои между украинскими силовиками и сепаратистами. Факт авиакатастрофы, по данным СМИ, подтвердили в украинских силовых структурах. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в своем Facebook, что все находящиеся на борту люди погибли.
Как сообщает Slon.ru, украинские военные, равно как и вооруженные сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики, опровергли свою причастность к крушению Boeing-777. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «вооруженные cилы Украины не совершали никаких действий для поражения целей в воздухе». В свою очередь премьер-министр ДНР Александр Бородай сообщил РИА Новости, что сепаратисты не имеют зенитных вооружений, мощность которых позволяла бы сбивать цели на высоте 10 километров. «Если это действительно пассажирский лайнер, то это сделали не мы», — заверил Бородай.
При этом, пишет Slon.ru, около 18 часов по московскому времени штаб Игоря Гиркина (Стрелкова) отчитался о сбитом под Торезом самолете Ан-26. Примерно в это же время и в этом же районе была потеряна связь с малайзийским лайнером.
Фото globallookpress.com