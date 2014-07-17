Основные должники за электроэнергию — УК и ТСЖ

В прошлом году с тюменских задолжавших судами было взыскано более 1 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами, сообщает «Тюменьэнергосбыт — филиал ОАО «ЭК «Восток». В этом году энергокомпанией поданы заявления в суды на 145 потребителей, сумма процентов по ним свыше 500 тысяч рублей. При том, что проценты рассчитываются приставами или банками, исполняющими судебные решения, до даты фактического погашения долга.
«Клиенты нашей компании — юридические лица — должны помнить, что в соответствие с договором они должны вносить авансовые платежи за электроэнергию до 10 и 25 числа текущего месяца и окончательный расчет производить до 18 числа месяца следующего за расчетным. Что касается управляющих компаний и ТСЖ — они платят за электричество до 15 числа месяца следующего за расчетным, — дал комментарий руководитель Тюменского управления «Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК «Восток» Владимир Гуськов. Даже если в договоре нет положения о взимании пени за просрочку платежей, злостным они точно будут начисляться в связи со статьей 395 ГК РФ.
В Тюменьэнергосбыте уверяют, что ярые должники — управляющие организации. Первыми в списке числятся: ТСЖ «Дружба» и «Каскад», ООО УК «Регион», ООО УК «Агат», ООО УК «Аура». Горожанам следует быть внимательными к этим «управленцам» и на ближайшем общем собрании жильцов поднять вопросы долгов.