Основные должники за электроэнергию — УК и ТСЖ

«Клиенты нашей компании — юридические лица — должны помнить, что в соответствие с договором они должны вносить авансовые платежи за электроэнергию до 10 и 25 числа текущего месяца и окончательный расчет производить до 18 числа месяца следующего за расчетным. Что касается управляющих компаний и ТСЖ — они платят за электричество до 15 числа месяца следующего за расчетным, — дал комментарий руководитель Тюменского управления «Тюменьэнергосбыта — филиала ОАО «ЭК «Восток» Владимир Гуськов. Даже если в договоре нет положения о взимании пени за просрочку платежей, злостным они точно будут начисляться в связи со статьей 395 ГК РФ.