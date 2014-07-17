Насильник придумал себе алиби, но жертва его опознала

11 июля в Ялуторовский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о совершении преступления в отношении жительницы поселка Новикова Исетского района. Женщина рассказала, что поздним вечером 10 июля в дверь ее дома постучали. Когда она открыла, мужчина ударил ее кулаком по лицу, а затем затащил в комнату, где, продолжая избивать, совершил «иные действия сексуального характера» (формулировка следователей). После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. По данному факту возбудили уголовное дело п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством).