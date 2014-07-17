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Насильник придумал себе алиби, но жертва его опознала

17 июля 2014, 11:25
В Тюменской области мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, избил женщину и надругался над ней. После задержания злоумышленник пытался отрицать свою вину, но потерпевшая опознала его во время очной ставки.

11 июля в Ялуторовский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о совершении преступления в отношении жительницы поселка Новикова Исетского района. Женщина рассказала, что поздним вечером 10 июля в дверь ее дома постучали. Когда она открыла, мужчина ударил ее кулаком по лицу, а затем затащил в комнату, где, продолжая избивать, совершил «иные действия сексуального характера» (формулировка следователей). После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. По данному факту возбудили уголовное дело п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством).

Вечером 11 июля подозреваемый в совершении данного преступления был задержан в Тюмени. Им оказался 47-летний уроженец поселка Новикова, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

«Свою вину в совершении данного преступления он не признал, заявив, что у него есть алиби. Однако в ходе проведения очной ставки потерпевшая уверено опознала насильника», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

#Новости#Сексуальное насилие#Тюменская область#Таня#Происшествия
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