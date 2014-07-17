Мужчина убил подругу, оказывая первую помощь

Отметим, что в этот же день на сайте следственного управления появилась информация о еще одной женщине из Нижнетавдинского района, которая стала жертвой нетрезвого мужчины, однако этот случай сильно отличается от первого. 15 мая в помещении постройки на территории СОТ «Моторостроителей» разгоряченный алкоголем мужчина приревновал свою сожительницу к своему приятелю и решил проучить подругу, избив ее. Женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его расследование уже завершено, дело направлено в прокуратуру.