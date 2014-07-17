Мужчина убил подругу, оказывая первую помощь

Этот случай произошел 6 июля на одном из садовых участков СНТ «Геолог» в Нижнетавдинском районе. После застолья мужчина и женщина пошли в баню и находились там около 40 минут. После того, как они вышли из бани, женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Мужчина, крикнув соседям, чтобы вызвали скорую помощь, попытался самостоятельно привести в чувство подругу.
«Он приступил к оказанию ей первой медицинской помощи в виде искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Однако, поскольку мужчина был пьян и не имел навыков и по осуществлению непрямого массажа сердца, он сломал ребра потерпевшей и размял ей печень. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Отметим, что в этот же день на сайте следственного управления появилась информация о еще одной женщине из Нижнетавдинского района, которая стала жертвой нетрезвого мужчины, однако этот случай сильно отличается от первого. 15 мая в помещении постройки на территории СОТ «Моторостроителей» разгоряченный алкоголем мужчина приревновал свою сожительницу к своему приятелю и решил проучить подругу, избив ее. Женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его расследование уже завершено, дело направлено в прокуратуру.