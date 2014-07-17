Каждый второй работник Тюмени готов работать по гибкому графику

«Несмотря на то, что многие компании опасаются введения гибких рабочих графиков, растет число тех, кто все же рискнул и не пожалел, признавая преимущества нового метода. Счастливый сотрудник более продуктивен. Конечно, не во всех сферах и не в каждой профессии гибкий график возможен, но там, где имеет значение не процесс, а результат, его можно пробовать», — прокомментировала директор уральского филиала Head Hunter Анна Хвостова.