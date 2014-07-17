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Каждый второй работник Тюмени готов работать по гибкому графику

17 июля 2014, 12:44
Каждый второй работник Тюмени уверен, что его производительность труда повысится при переходе на гибкий график работы. 76% опрошенных не откажутся от возможности свободного посещения работы, если начальство предоставит им такую возможность. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Head Hunter среди сотрудников тюменских предприятий.

Согласно данным исследования, в гибком графике тюменских работников привлекает возможность сочетать заработок с личной жизнью. Более 60% опрошенных считают именно так. Другой причиной перехода на такой вид работы — дискомфорт от необходимости отпрашиваться у начальника при необходимости. Эту причину указали 72% респондентов.

«Несмотря на то, что многие компании опасаются введения гибких рабочих графиков, растет число тех, кто все же рискнул и не пожалел, признавая преимущества нового метода. Счастливый сотрудник более продуктивен. Конечно, не во всех сферах и не в каждой профессии гибкий график возможен, но там, где имеет значение не процесс, а результат, его можно пробовать», — прокомментировала директор уральского филиала Head Hunter Анна Хвостова.

Между тем 45% опрошенных полагают, что при гибком графике будет сложнее взаимодействовать с коллегами, 40% опасаются уменьшения дохода, еще 22% считают, что рабочий день на дому станет дольше.

#Новости#Работа#HeadHunter#Алексей#Общество
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