Кадровые передвижки в тюменской полиции: из аппарата — «на землю»

«Таким образом, помощь полицейских стала более доступной для жителей. Посмотрим, какие итоги будут за девять месяцев, за весь 2014-й год, но я уверен в нашем коллективе — хуже мы работать не будем, а вот лучше постараемся», — сказал начальник УМВД по г. Тюмени.