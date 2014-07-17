Кадровые передвижки в тюменской полиции: из аппарата — «на землю»

Напомним, минимизировать аппараты региональных подразделений МВД еще в марте предложил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время одного из заседаний коллегия ведомства. Тогда он привел в пример сокращение центрального аппарата министерства: должности были переданы «на землю», в службы участковых и ГИБДД.
В Тюменской области учли пожелания министра и провели кадровую перестановку.
«Было принято решение сократить областной и городской управленческие аппараты и постараться, чтобы больше сотрудников работали, выражаясь простым языком, „на земле“. Мы пересмотрели свою штатную численность и должностные инструкции сотрудников, определились, кто с каким объемом работы может справиться. После этого высвободили единицы и ввели их в отделы полиции», — отметил на встрече с журналистами начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков.
Он отметил, что практически все отделы полиции в Тюмени пополнились дополнительными штатными единицами. В частности, стало больше участковых и сотрудников уголовного розыска.
«Таким образом, помощь полицейских стала более доступной для жителей. Посмотрим, какие итоги будут за девять месяцев, за весь 2014-й год, но я уверен в нашем коллективе — хуже мы работать не будем, а вот лучше постараемся», — сказал начальник УМВД по г. Тюмени.