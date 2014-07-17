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IV квадрофестиваль соберет любителей экстрима

17 июля 2014, 14:45
В Тюмени 19 июля пройдет IV квадрофестиваль — единственное в регионе мероприятие, объединяющее спортсменов-любителей и владельцев квадроциклов — мощной и скоростной техники, способной преодолеть практически любые препятствия.
Сюжет
Тюмень

Квадрофест ждут и к нему готовятся — участники гонок подают заявки, организаторы строят трассу, планируется большая развлекательная программа для зрителей и участников, готовится техника для выставки — процесс кипит.

КФ-2014 — уже четвертый, и нет сомнений, что у тюменских дилеров квадротехники впереди большое будущее, ведь владельцев квадроциклетов в нашем регионе становится все больше и больше.

Соревнования динамичные, зрелищные, яркие, жесткие и очень демократичные, ведь для того, чтобы принять в них участие, не нужны разряды и корочки, требуется исключительно владение квадроциклом и желание испытать себя. Специально для квадрофестиваля в большом котловане, неподалеку от переправы через Туру, подготовлена гоночная трасса со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть.

По словам организаторов квадрофеста, все дилеры для своих клиентов устраивают какие-либо активности, состязания, «покатушки». Когда стало понятно, что клиентам интересны подобные встречи и количество участников соревнований стало расти, пришла мысль объединить усилия всем дилерам и сделать большое, красивое мероприятие. К тому же в основе большинства «покатушек» лежит GPS-ориентирование на труднодоступной местности. Это интересно участникам, но не позволяет зрителям полноценно смотреть за процессом. А квадрофестиваль — это праздник, в первую очередь, для зрителей. Но только лишь гонками квадрофестиваль не обходится — для гостей и участников устраивается обширная презентация мототехники от крупнейших дилеров региона. На одной площадке зрители могут увидеть и бюджетную технику из КНР, и «монстров» от мировых лидеров этого направления, цена на которые может выходить за миллион рублей.

В качестве ведущего и комментатора соревнований IV квадрофестиваля организаторы пригласили Сергея Багаева, известного шоумена и продюсера квадро- и мототусовок в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, человека, который зимой на трицикле «Спайдер» преодолел расстояние от Санкт-Петербурга до Абакана. Сергей подготовил оригинальную развлекательную программу для зрителей, так что без призов и подарков с площадки никто не уйдет.

Приезжайте: ул. Дачная, 2б (дорога от Тобольского тракта к переправе). Начало 19 июля в 12:00, вход свободный.

#Новости#Квадроциклы#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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