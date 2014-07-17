IV квадрофестиваль соберет любителей экстрима

По словам организаторов квадрофеста, все дилеры для своих клиентов устраивают какие-либо активности, состязания, «покатушки». Когда стало понятно, что клиентам интересны подобные встречи и количество участников соревнований стало расти, пришла мысль объединить усилия всем дилерам и сделать большое, красивое мероприятие. К тому же в основе большинства «покатушек» лежит GPS-ориентирование на труднодоступной местности. Это интересно участникам, но не позволяет зрителям полноценно смотреть за процессом. А квадрофестиваль — это праздник, в первую очередь, для зрителей. Но только лишь гонками квадрофестиваль не обходится — для гостей и участников устраивается обширная презентация мототехники от крупнейших дилеров региона. На одной площадке зрители могут увидеть и бюджетную технику из КНР, и «монстров» от мировых лидеров этого направления, цена на которые может выходить за миллион рублей.