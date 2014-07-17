IV квадрофестиваль соберет любителей экстрима

Квадрофест ждут и к нему готовятся — участники гонок подают заявки, организаторы строят трассу, планируется большая развлекательная программа для зрителей и участников, готовится техника для выставки — процесс кипит.
КФ-2014 — уже четвертый, и нет сомнений, что у тюменских дилеров квадротехники впереди большое будущее, ведь владельцев квадроциклетов в нашем регионе становится все больше и больше.
Соревнования динамичные, зрелищные, яркие, жесткие и очень демократичные, ведь для того, чтобы принять в них участие, не нужны разряды и корочки, требуется исключительно владение квадроциклом и желание испытать себя. Специально для квадрофестиваля в большом котловане, неподалеку от переправы через Туру, подготовлена гоночная трасса со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть.
По словам организаторов квадрофеста, все дилеры для своих клиентов устраивают какие-либо активности, состязания, «покатушки». Когда стало понятно, что клиентам интересны подобные встречи и количество участников соревнований стало расти, пришла мысль объединить усилия всем дилерам и сделать большое, красивое мероприятие. К тому же в основе большинства «покатушек» лежит GPS-ориентирование на труднодоступной местности. Это интересно участникам, но не позволяет зрителям полноценно смотреть за процессом. А квадрофестиваль — это праздник, в первую очередь, для зрителей. Но только лишь гонками квадрофестиваль не обходится — для гостей и участников устраивается обширная презентация мототехники от крупнейших дилеров региона. На одной площадке зрители могут увидеть и бюджетную технику из КНР, и «монстров» от мировых лидеров этого направления, цена на которые может выходить за миллион рублей.
В качестве ведущего и комментатора соревнований IV квадрофестиваля организаторы пригласили Сергея Багаева, известного шоумена и продюсера квадро- и мототусовок в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, человека, который зимой на трицикле «Спайдер» преодолел расстояние от Санкт-Петербурга до Абакана. Сергей подготовил оригинальную развлекательную программу для зрителей, так что без призов и подарков с площадки никто не уйдет.
Приезжайте: ул. Дачная, 2б (дорога от Тобольского тракта к переправе). Начало 19 июля в 12:00, вход свободный.