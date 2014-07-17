Автобусы меняют маршруты из-за строительства развязки на Мельникайте — Широтной

Как уточняет МКУ «Тюменьгортранс», для маршрутов № № 6, 45 и 100к вступают в силу новые временные схемы. Так автобусы № 6 и № 45 в сторону улицы Федюнинского будут проезжать по путепроводу, а в обратном направлении им разрешен проезд по перекрестку с круговым движением под путепроводом. В схемы маршрутов вновь включен остановочный пункт «ул. Депутатская».
Автобусы № 100к в сторону с/о «Ручеек» двигаются через ул. Чаплина с последующим выездом на ул. Закалужскую. В обратном направлении автобусы выезжают с ул. Закалужской на Мельникайте и далее поворачивают на ул. Широтную по «кольцу».
Напоминаем, маршруты № № 5, 15, 57 и 79 продолжат движение по существующим временным схемам до окончания строительства развязки.
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