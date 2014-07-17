Автобусы меняют маршруты из-за строительства развязки на Мельникайте — Широтной

Как уточняет МКУ «Тюменьгортранс», для маршрутов № № 6, 45 и 100к вступают в силу новые временные схемы. Так автобусы № 6 и № 45 в сторону улицы Федюнинского будут проезжать по путепроводу, а в обратном направлении им разрешен проезд по перекрестку с круговым движением под путепроводом. В схемы маршрутов вновь включен остановочный пункт «ул. Депутатская».