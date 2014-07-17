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Автобусы меняют маршруты из-за строительства развязки на Мельникайте — Широтной

17 июля 2014, 16:12
Автобусы, следующие маршрутами № 22, 38 и 56 вернутся к схеме движения, которая была до строительство новой развязки, а для маршрутов № 6, 45, 100 и 100к меняются пути. Машины начнут возить пассажиров по-новому с 26 июля 2014 года.

Как уточняет МКУ «Тюменьгортранс», для маршрутов № № 6, 45 и 100к вступают в силу новые временные схемы. Так автобусы № 6 и № 45 в сторону улицы Федюнинского будут проезжать по путепроводу, а в обратном направлении им разрешен проезд по перекрестку с круговым движением под путепроводом. В схемы маршрутов вновь включен остановочный пункт «ул. Депутатская».

Автобусы № 100к в сторону с/о «Ручеек» двигаются через ул. Чаплина с последующим выездом на ул. Закалужскую. В обратном направлении автобусы выезжают с ул. Закалужской на Мельникайте и далее поворачивают на ул. Широтную по «кольцу».

Напоминаем, маршруты № № 5, 15, 57 и 79 продолжат движение по существующим временным схемам до окончания строительства развязки.

Подробная информация для пассажиров доступна по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924 и на сайте tgt72.ru.

#Новости#Остановки#Автобусы#Женя#Общество
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