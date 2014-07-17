Андрей Михнович: Не ходите за грибами в камуфляжном костюме

— Для автомобилистов подобная ситуация может обернуться большими проблемами. Мы рекомендуем в такой день не пытаться проехать на личном транспорте по воде, потому что будут пробки: кто-нибудь заглохнет и создаст помехи. Легковую машину лучше оставьте дома или на работе. Даже если автомобиль подтопит, когда он стоит незаведенным, вода потом уйдет и, как правило, никаких последствий для машины не будет. А вот если вода попадет в работающую систему двигателя, это повлечет за собой проблемы и ремонт. Если вы видите, что улицу подтопило, а вы собирались куда-то пойти, то подумайте, насколько вам это надо, готовы ли вы пересекать воду? Если есть возможность, лучше немного переждать. Как правило, в Тюмени уровень воды за несколько часов спадает, он не держится повышенным целыми сутками. Интенсивные осадки закончатся, и буквально через час-полтора большая вода спадет, можно будет спокойно передвигаться. Если уж вы оказались на улице, то необходимо выбрать наиболее сухой маршрут. Если приходится пересекать воду, нужно идти по тем местам, где вы знаете, что под лужами есть надежное дорожное покрытие. Двигаться следует по дороге или по тротуару, но ни в коем случае не по газонам, т. к. можно попасть в яму, подвернуть ногу. Придя домой, нужно принять меры, чтобы не заболеть: горячая ванна, постельный режим, тонизирующие напитки — чай, кофе, но не алкоголь.