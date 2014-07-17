Андрей Михнович: Не ходите за грибами в камуфляжном костюме

Большинство из нас узнают о том, как вести себя в случае ЧС, от родителей или из уроков ОБЖ в школе. Но много ли мы помним с детства? Будем честными: современный человек, знающий правила выживания в условиях зомби-апокалипсиса, совершенно теряется во время, скажем, пожара, от которого никто не застрахован.
В интервью корреспонденту интернет-портала Nashgrod.ru заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович рассказал, как вести себя во время пожара, что делать, если заблудился в лесу, а также о том, почему дети попадают в беду реже, чем взрослые.
Летом, как и зимой, пожары — не редкость, к сожалению. Это касается и дачных домов, и квартир. Что делать человеку, попавшему в такую беду?
— Если вы стали свидетелем пожара, то самое главное — сразу же оценить, насколько серьезно происшествие. Если огонь сильный, человек, вероятно, не сможет самостоятельно справиться с ним. Тогда первым делом необходимо сообщить о случившемся в пожарную охрану, а потом, по возможности, предпринять действия по ликвидации пожара и спасению людей. Если, конечно, еще есть возможность попасть в помещение. При этом необходимо помнить, что зона пожара является непригодной для дыхания, и необходимо воспользоваться подручными средствами, чтобы себя обезопасить. Самое элементарное — это дышать через смоченную в воде ткань, хлопчатобумажную или шерстяную. Кроме того, нужно защитить глаза. Передвигаться по задымленным помещениям следует, пригнувшись к полу.
А если горит собственная квартира или дом?
— Если человек проснулся в горящей комнате, то, конечно, нужно ее покинуть, если такая возможность есть. Желательно постараться спасти документы — личные и на имущество. В дальнейшем это облегчит восстановление жизни после пожара. Однако, если пожар сильный, лучше не геройствовать. У нас были случаи, когда люди, которые хотели спасти что-то из вещей, попадали в больницу, хотя до этого уже вышли из горящего помещения, вызвали пожарных. Вообще, не секрет, что дым — наиболее опасный фактор при пожаре. Опасных веществ может даже не быть видно, однако они уже отравляют организм. Поэтому места с задымлением надо стараться покидать сразу же. Если дым уже в видимой фазе — когда в воздухе есть твердые частицы — желательно поберечь глаза и передвигаться наощупь вдоль стен до двери.
Большинство из нас живут в многоквартирных домах. Что делать, если пожар случился в соседней квартире: у вас непосредственно ничего не горит, но дыма много и на лестничную клетку выйти уже нельзя?
— Если уже невозможно выйти в подъезд, и в самой квартире тоже дым, нужно выйти на балкон. Это безопасная зона, там можно дождаться пожарных. Прибыв на место происшествия, они всегда видят людей, которые выглядывают из окон, и сразу начинают их спасение. Чтобы привлечь внимание пожарных можно размахивать руками или вывесить простыню — тогда они вас точно увидят. До приезда пожарных держитесь на балконе ближе к полу, так вы убережетесь от опасных веществ дыме. Если у вас все-таки получается эвакуироваться самостоятельно, постарайтесь по пути оповестить о пожаре соседей — можно просто стучать в двери, звонить. Чтобы они тоже успели выйти, пока есть возможность.
Как избежать возникновения пожаров? Есть ли рекомендации для дачников и владельцев частных домов?
— Пожар легче предупредить, чем ликвидировать, поэтому так важна профилактика. Домовладельцу нужно регулярно следить за приборами учета, отопительными приборами — электрическими, газовыми и т.п. Печное отопление — это отдельный вопрос. Из-за проблем с ним происходит 30% пожаров в частных домах. Причиной может стать неправильный монтаж печи и дымоходов или некорректная эксплуатация. Например, когда старые печи не обслуживаются, могут появиться прогары. Летом, когда температура воздуха высокая, часто случается перекал печей. Кроме того, нужно соблюдать максимальную осторожность при использовании открытого огня. Если вы жжете мусор или сухую траву, то вы должны понимать, что может произойти пожар. Даже если вы все предусмотрели и приняли необходимые меры, лучше иметь под рукой запас огнетушащих средств.
Многие люди свозят на дачи старую технику — советские телевизоры, обогреватели. Из-за них тоже случаются пожары?
— По электротехническим причинам происходит треть пожаров в жилье, и такие ситуации тоже случаются. Однако если техника старая, но в хорошем состоянии, она вряд ли станет причиной пожара, если сеть электроснабжения на даче смонтирована в соответствии с техническими требованиями. Старая техника может создать большую нагрузку на сеть, но если сеть правильно смонтирована, то устройство защиты сети от короткого замыкания сработает и пожара не будет. Просто все выключится. Правда, через несколько срабатываний устройство защиты сети выйдет из строя, и пожар все-таки может случиться. В общем, владельцам частных домов и дач нужно обратить внимание на эксплуатацию электроприборов и проводки. Нельзя использовать поврежденную проводку, неисправные розетки, выключатели, которые имеют оголенные ведущие части, несертифицированные самодельные приборы обогрева.
Как вы считаете, огнетушитель дома — это необходимость, или современный человек может обойтись без него?
— Конечно, желательно в любой квартире и на даче иметь огнетушитель, хотя бы небольшой. Если случится пожар, то любой человек сможет без труда ликвидировать небольшое возгорание.
А если огнетушителя нет, с помощью каких подручных средств можно потушить пламя? Например, на одной из пресс-конференций Сергей Зиневич говорил, что если на сковороде загорится масло, можно засыпать его стиральным порошком.
— Стиральным порошком действительно можно засыпать пламя, если очаг возгорания небольшой. Но это редкий случай, когда огонь можно погасить с помощью подручных средств. Нужно понимать, что не все бытовые порошки и жидкости подходят для ликвидации огня, некоторые могут только усугубить ситуацию. Или, к примеру, раньше считалось, что можно потушить горящий электроприбор, накрыв его одеялом. Сейчас мы не рекомендуем этого делать, так как материалы, из которых изготавливают вещи, могут быть синтетическими и быстро воспламеняться. Поэтому все-таки наиболее правильно иметь дома огнетушитель, а на даче, кроме того, запас воды и песка.
Сейчас школьные каникулы, многие дети сидят дома одни. Для них какие рекомендации на случай пожара?
— Самая главная рекомендация — покинуть горящее помещение и позвонить в пожарную охрану, родителям. Но на самом деле дети становятся виновниками возникновения пожаров гораздо реже, чем взрослые. Хочется верить, что это результат большой работы по обучению школьников, которую проводит МЧС. Пожаров, виновниками которых были дети, действительно немного — от двух до десяти случаев в год. А всего в регионе за год происходит порядка двух тысяч пожаров. Дети сознательнее, они соблюдают инструкции, которые им дают в школах на уроках ОБЖ, посещают уроки наших инспекторов, ходят на экскурсии в пожарные части. Дети намного лучше взрослых запоминают правила и соблюдают их.
Даже тополиный пух сейчас дети не жгут?
— Такое случается, и пух поджигают не только дети. Бывает даже, что огонь от подожженного пуха переходит на сухую траву, а потом и на частные дома. Подразделения МЧС на все возгорания выезжают, тушат и пух, и траву, и торф. В этом году серьезных проблем не было: пух полетел, но осадками его прибило к земле, он стал влажным, пала не произошло.
О чем еще детей предупреждаете перед каникулами?
— В основном рассказываем, как действовать при пожаре. Другая важная тема для бесед — поведение на водоемах. Дети летом часто ходят купаться — с родителями или без них. На самом деле, дети и на воде ведут себя более ответственно, чем взрослые. Многие из ребят боятся воды, недостаточно хорошо плавают, потому более правильно оценивают свои силы. Кроме того, гибель на воде часто связана с употреблением алкоголя, а детей это не касается. Они все-таки рекомендации взрослых стараются выполнять.
Каков прогноз погоды на июль—август? Раньше говорили, что лето будет аномально жарким, но пока этого не чувствуется.
— Мы сотрудники министерства, которое решает оперативные задачи, и не можем полагаться на долгосрочный прогноз, хотя Росгидромет делает прогнозы и на лето, и полугодовые, и на месяц — разные. По официальному прогнозу, июль пройдет в среднегодовых своих температурных значениях с небольшим превышением осадков. В принципе обострения обстановки в июле не предвидится, но мы готовы к развитию любых сценариев.
В прошлом году из-за сильных дождей Тюмень за один вечер практически превратилась в Венецию. Вода после ливня сильно поднялась, и это заметили все — и пешеходы, и автомобилисты. Что делать, если ситуация повторится?
— Для автомобилистов подобная ситуация может обернуться большими проблемами. Мы рекомендуем в такой день не пытаться проехать на личном транспорте по воде, потому что будут пробки: кто-нибудь заглохнет и создаст помехи. Легковую машину лучше оставьте дома или на работе. Даже если автомобиль подтопит, когда он стоит незаведенным, вода потом уйдет и, как правило, никаких последствий для машины не будет. А вот если вода попадет в работающую систему двигателя, это повлечет за собой проблемы и ремонт. Если вы видите, что улицу подтопило, а вы собирались куда-то пойти, то подумайте, насколько вам это надо, готовы ли вы пересекать воду? Если есть возможность, лучше немного переждать. Как правило, в Тюмени уровень воды за несколько часов спадает, он не держится повышенным целыми сутками. Интенсивные осадки закончатся, и буквально через час-полтора большая вода спадет, можно будет спокойно передвигаться. Если уж вы оказались на улице, то необходимо выбрать наиболее сухой маршрут. Если приходится пересекать воду, нужно идти по тем местам, где вы знаете, что под лужами есть надежное дорожное покрытие. Двигаться следует по дороге или по тротуару, но ни в коем случае не по газонам, т. к. можно попасть в яму, подвернуть ногу. Придя домой, нужно принять меры, чтобы не заболеть: горячая ванна, постельный режим, тонизирующие напитки — чай, кофе, но не алкоголь.
Об этом сейчас довольно много говорится, но давайте еще раз коснемся темы безопасности в лесу. Каждый год теряются люди. В прошлом году несколько дней искали бабушку. К счастью, нашли. В этом году пошла в лес и не вернулась пожилая женщина… Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию?
— Советы простые и логичные. Человек должен понимать, куда и на какое время он идет, спланировать свое пребывание в лесу. Во-первых, кто-то из родственников или знакомых должен знать, куда вы пошли и когда планируете вернуться, чтобы в случае чего вовремя поднять тревогу. Во-вторых, леса на территории Тюменского района покрыты сетями сотовых операторов, поэтому обязательно нужно взять с собой сотовый телефон, убедившись, что он полностью заряжен и работает. Если что, вы сможете позвонить в службу спасения. Кроме того, нужно соответствующе одеться: не ходите за грибами в камуфляжном костюме. Если люди будут вас искать, а вы по каким-то причинам не сможете подать им знак, то есть риск, что вас просто не заметят, пройдут мимо. Надевайте в лес одежду ярких цветов, неестественных для природы в это время года — красную, оранжевую, белую.
Если человек страдает хроническими заболеваниями, они могут обостриться в лесу вследствие стресса, который испытывает заблудившийся человек. Нужно иметь с собой запас необходимых лекарственных препаратов. Обязательно иметь запас воды. Еду тоже желательно взять, но без воды человек намного хуже себя чувствует и не может долго находиться. Если вы были в лесу со знакомыми, но отбились от них — ищите, кричите, подавайте сигналы, необходимо продолжительное время находиться на одном месте. Как правило, лучше договориться заранее, где стоит машина, и пока все не выйдут из леса, она должна оставаться на том же месте. Люди часто рассказывают: шли на сигнал, выходили и видели, что машина только что была на этом месте, но уехала, сигналит уже в другом месте. Выйти из леса на звук не так просто, на это требуется время. Хорошо иметь с собой часы. Они психологически человеку помогают. Он понимает, сколько времени прошло, меньше паникует, больше принимает правильных решений.
Беседовала Татьяна Долгова