Водитель сбил 5-летнего малыша и попытался скрыться

Как сообщает Госавтоинспекция региона, 5-летний ребенок пострадал на пешеходном переходе на улице Пермякова напротив дома № 86 около 11 часов дня. Мальчик переходил дорогу вместе с мамой. Два ряда машин остановились, чтобы пропустить пешеходов, а водитель автомобиля Renault Fluence, двигаясь левым рядом, продолжил движение. В этот момент ребенок, которого мама не держала за руку, выбежал вперед и был сбит автомобилем. Водитель Renault при этом не остановился, а, напротив, попытался уехать с места происшествия. Не позволил сделать этого ему один из очевидцев аварии, догнавший Renault и преградивший путь своим автомобилем. Водитель, сбивший ребенка, объяснил свои действия тем, что растерялся. Как выяснилось впоследствии, у него отсутствовал полис ОСАГО.
В результате происшествия ребенок получил травму головы. Ситуация, в которую попали мальчик с мамой, является, так называемой, «дорожной ловушкой». Водитель автомобиля может не видеть пешеходов, особенно детей, из-за остановившихся транспортных средств. Правила дорожного движения при этом требуют снизить скорость вплоть до полной остановки, но, к сожалению, некоторые водители этим пренебрегают. Чтобы не попасть под колеса автомобиля, необходимо обязательно держать ребенка за руку и внимательно смотреть на дорогу, продолжая свой путь, непременно убедившись, что машина в следующем ряду движения останавливается и пропускает.
Около часа ночи на улице Мориса Тореза водитель автомобиля «Лада» 14-й модели не справился с управлением, вследствие чего машина въехала в препятствие. Травму головы в результате аварии получила 20-летняя пассажирка «Лады». Водитель оставил место происшествия, но был установлен сотрудниками Госавтоинспекции.
Около двух часов ночи на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленина столкнулись автомобили Chevrolet и Hyundai Solaris. Причиной происшествия стало нарушение требований сигналов светофора. В результате происшествия пострадали оба водителя. У 26-летнего молодого человека, управлявшего Hyundai, травма головы, перелом носа и ушиб бедра, у 26-летней водительницы Chevrolet — перелом ключицы.
Около часа дня на улице Губкина автомобиль Toyota сбил 22-летнюю девушку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. У пострадавшей травма головы и ушиб бедра.
В половине восьмого часа вечера на 17-м километре Салаирского тракта в дерево въехал Nissan Tiida. 62-летняя женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением. В результате она получила травму грудной клетки.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области