Водитель сбил 5-летнего малыша и попытался скрыться

Как сообщает Госавтоинспекция региона, 5-летний ребенок пострадал на пешеходном переходе на улице Пермякова напротив дома № 86 около 11 часов дня. Мальчик переходил дорогу вместе с мамой. Два ряда машин остановились, чтобы пропустить пешеходов, а водитель автомобиля Renault Fluence, двигаясь левым рядом, продолжил движение. В этот момент ребенок, которого мама не держала за руку, выбежал вперед и был сбит автомобилем. Водитель Renault при этом не остановился, а, напротив, попытался уехать с места происшествия. Не позволил сделать этого ему один из очевидцев аварии, догнавший Renault и преградивший путь своим автомобилем. Водитель, сбивший ребенка, объяснил свои действия тем, что растерялся. Как выяснилось впоследствии, у него отсутствовал полис ОСАГО.