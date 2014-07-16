Владимир Якушев стал шестым по уровню доверия населения

Как сообщает телеканал РБК, в распоряжении которого оказался расширенный доклад Минрегиона, Якушев является лидером среди всех глав субъектов федерации, в которых пройдут выборы. Первое же место по доверию занял глава Алтайского края Аман Тулеев.
Всего в первую десятку рейтинга вошли трое губернаторов из УрФО. Больше всего население доверяет губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину — он на втором месте рейтинга. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова находится на восьмой позиции.
Другим губернаторам УрФО доверяют гораздо меньше. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в рейтинге занимает 62-е место, бывший губернатор Челябинской области (ушел в отставку в январе 2014 года) Михаил Юревич — 59-е. Курганский губернатор Олег Богомолов попал на предпоследнее 82-е место.