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Владимир Якушев стал шестым по уровню доверия населения

16 июля 2014, 15:27
Министерство регионального развития РФ составило рейтинг доверия глав регионов, основываясь на данных опросов ФСО за 2013 год. Врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев вошел в десятку лидеров, заняв шестое место.

Как сообщает телеканал РБК, в распоряжении которого оказался расширенный доклад Минрегиона, Якушев является лидером среди всех глав субъектов федерации, в которых пройдут выборы. Первое же место по доверию занял глава Алтайского края Аман Тулеев.

Всего в первую десятку рейтинга вошли трое губернаторов из УрФО. Больше всего население доверяет губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину — он на втором месте рейтинга. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова находится на восьмой позиции.

Другим губернаторам УрФО доверяют гораздо меньше. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в рейтинге занимает 62-е место, бывший губернатор Челябинской области (ушел в отставку в январе 2014 года) Михаил Юревич — 59-е. Курганский губернатор Олег Богомолов попал на предпоследнее 82-е место.

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