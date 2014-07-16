Владимир Якушев стал шестым по уровню доверия населения

Всего в первую десятку рейтинга вошли трое губернаторов из УрФО. Больше всего население доверяет губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину — он на втором месте рейтинга. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова находится на восьмой позиции.