В Тюмени начало вещать радио «Ребячья республика»

«Для записи передач нам нужны детские голоса с хорошей дикцией. Какими именно должны быть эти голоса — спокойными и деловитыми или, наоборот, весёлыми и жизнерадостными, — будет напрямую зависеть от формата передачи. А в идеале, нам нужен ребенок, который смог бы начитывать новости!», — отметила Александра.