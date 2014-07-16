В Тюмени начало вещать радио «Ребячья республика»

В гостях у радиостанции побывали ребята из пресс-центра «Отрядов мэра» «Спектр-М». Они сообщают, что радиостанция «Ребячья республика» начала работу чуть меньше месяца назад, руководит ею Андрей Ковалев.
В штате, кроме руководителя, ведущая эфира Александра Оверченко, диджей Ксения Новикова и звукорежиссёр Владимир Каширских. Девушки учатся в Тюменском государственном университете по направлению радио- и тележурналистика, а Владимир подрабатывает звукорежиссёром в клубе «Rocketa».
«Для записи передач нам нужны детские голоса с хорошей дикцией. В идеале, нам нужен ребенок, который смог бы начитывать новости!»
Начитка текста для радиопередач происходит в студии «Радио Победы». А подготовка эфира — работа над текстом, добавление подложки, составление плейлистов, формирование блоков — на «Радио-7 и радио «Априори», откуда в дальнейшем и идёт трансляция.
Фото с презентации радиостанции в «Острове детства», источник: http://vk.com/club73516844
Александра и Ксения рассказали корреспондентам пресс-центра «Спектр-М», что на радио «Ребячья Республика» кроме музыки вы найдете новости, которые предоставляет «Радио-7», программы «Истории об истории» и «Этикетка».
Не стоит надеяться, что новая радиостанция — некоммерческая. В эфире есть реклама, хоть ее и немного.
«Для записи передач нам нужны детские голоса с хорошей дикцией. Какими именно должны быть эти голоса — спокойными и деловитыми или, наоборот, весёлыми и жизнерадостными, — будет напрямую зависеть от формата передачи. А в идеале, нам нужен ребенок, который смог бы начитывать новости!», — отметила Александра.
«На волнах нашего радио „крутятся“ песни детских коллективов, из мультфильмов и кинофильмов, в том числе советских. А также есть направление „Еврохит“, которое точно придётся по вкусу молодежи», — рассказала Ксения.
В разнообразии музыкального формата убедился корреспондент NashGorod.ru. За небольшое время ему удалось услышать Ламбаду, «Летние каникулы» от «Веселых ребят», «Волшебную страну» в исполнении «ДоМиСоль», Money on my mind Sam Smith, «Диалог волка и козлят» и другие песни из мультфильмов.
Не стоит надеяться, что новая радиостанция — некоммерческая. В эфире есть реклама, хоть ее и немного, в основном — товаров для детей.
Создатели радиостанции рассчитывают, что ее будут слушать дети, однако, по нашему опыту, нравится она и ностальгирующим взрослым. Хотите насладиться беззаботностью детства и позитивной музыкой? Настраивайтесь на волну 89.2 МГц.