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Угадай место отдыха по фотографии № 24

16 июля 2014, 19:10
Считаете себя завсегдатаем многих тюменских заведений общественного питания? Проверьте свою наблюдательность и заработайте 500 рублей, которые мы переведем на счет мобильного телефона.
Сюжет
Тюмень

Сегодня вам предстоит опознать, в каком из тюменских кафе (баров, ресторанов, пабов и т.д.) стены отделаны деревянным срубом и резным декором.

Победителем станет тот, кто первым оставит правильный ответ в комментариях под новостью, редактирование комментариев запрещено.

Итоги конкурса будут подведены 21 июля.

Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.

#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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