Убита женщина. Разыскиваются очевидцы преступления

Раненую женщину в тяжелом состоянии обнаружили случайные прохожие и вызвали полицию. После того, как пострадавшая скончалась в больнице, собранные материалы были переданы следователям.
Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, личность женщины установлена. Она тюменка 1963 года рождения, не русская по национальности, жила на улице Жданова в Тюмени. 30 июня около 13.00 она ушла из дома, а спустя 12 часов была обнаружена на Салаирском тракте.
В настоящее время гибель женщины расследуется по ч.4 ст. 111 УК РФ, но, возможно, статья будет пересмотрена. Пока нет ни подозреваемых по делу, ни даже свидетелей произошедшей трагедии. Сама пострадавшая не смогла рассказать, что с ней произошло, из-за серьезных травм.
Следователи обращаются к тюменцам: если вам известно что-либо о данном преступлении, просьба сообщить информацию по телефонам 45-31-87 либо 8-904-491-43-25.