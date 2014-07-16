Убита женщина. Разыскиваются очевидцы преступления

В настоящее время гибель женщины расследуется по ч.4 ст. 111 УК РФ, но, возможно, статья будет пересмотрена. Пока нет ни подозреваемых по делу, ни даже свидетелей произошедшей трагедии. Сама пострадавшая не смогла рассказать, что с ней произошло, из-за серьезных травм.