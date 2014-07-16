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У уполномоченного по правам ребенка изменился телефон

16 июля 2014, 08:39
«Горячая линия» уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области стала работать по новому номеру: 55-67-07.
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Дети

Как сообщает пресс-служба губернатора, уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Калюжной Галине Дмитриевне задают вопросы по защите несовершеннолетних, поэтому «горячая линия» необходима.

Можно также обратиться письменно по адресу: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45 либо на e-mail: [email protected]

Личный прием граждан уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области осуществляется ежемесячно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, каб. 314 каждый второй, четвертый четверг по предварительной записи (тел. 8(3452)55-67-09).

#Новости#Дети#Уполномоченный по правам ребенка#Галина Калюжная#Женя#Общество
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