У уполномоченного по правам ребенка изменился телефон

Личный прием граждан уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области осуществляется ежемесячно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, каб. 314 каждый второй, четвертый четверг по предварительной записи (тел. 8(3452)55-67-09).