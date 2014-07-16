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Тюменские бизнесмены отправятся в Болгарию

16 июля 2014, 10:08
Делегация бизнесменов Тюменской области предпримет деловую поездку в Болгарию для обмена опытом 10–14 сентября. Торгово-экономическая миссия будет организована Торгово-промышленной палатой региона совместно с коллегами из Республики Болгария.
Сюжет
Туризм

Как отмечает пресс-служба ТПП ТО, программа пребывания тюменской делегации предполагает серию встреч с болгарскими бизнесменами, а также презентации и представление компаний, посещение предприятий.

Взаимные интересы тюменских и болгарских бизнесменов лежат в сфере туризма, строительства, недвижимости, пищевой и легкой промышленностях, и АПК.

Болгария — индустриальная страна с развитым сельским хозяйством. В Республике есть производство подъёмно-транспортного оборудования, электроники, станков, сельскохозяйственных машин и многое другое. Развиты химическая, нефтехимическая, текстильная, кожевенная, обувная и пищевая промышленности.

Одними из основных отраслей экономики также являются туризм и сфера услуг. Страна помимо культурных достопримечательностей располагает обширным списком целебных минеральных источников, черноморских курортов с замечательными песчаными пляжами и горнолыжных курортов с развитой инфраструктурой.

Деловые мероприятия пройдут на курортном комплексе «Албена», что позволит сочетать интенсивную деловую программу с отдыхом на морском побережье. «Албена» — наиболее крупный, самый популярный и современный болгарский курорт, который раскинулся на живописных берегах Черного моря. По окончании миссии члены тюменской делегации могут остаться на отдых в курортном комплексе на льготных условиях пакета услуг «все включено».

#Новости#Экономика#Бизнес#Торгово-промышленная палата Тюменской области#Туризм#АПК#Алексей
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