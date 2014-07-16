Тюменские бизнесмены отправятся в Болгарию

Деловые мероприятия пройдут на курортном комплексе «Албена», что позволит сочетать интенсивную деловую программу с отдыхом на морском побережье. «Албена» — наиболее крупный, самый популярный и современный болгарский курорт, который раскинулся на живописных берегах Черного моря. По окончании миссии члены тюменской делегации могут остаться на отдых в курортном комплексе на льготных условиях пакета услуг «все включено».