Тюменские бизнесмены отправятся в Болгарию

Как отмечает пресс-служба ТПП ТО, программа пребывания тюменской делегации предполагает серию встреч с болгарскими бизнесменами, а также презентации и представление компаний, посещение предприятий.
Взаимные интересы тюменских и болгарских бизнесменов лежат в сфере туризма, строительства, недвижимости, пищевой и легкой промышленностях, и АПК.
Болгария — индустриальная страна с развитым сельским хозяйством. В Республике есть производство подъёмно-транспортного оборудования, электроники, станков, сельскохозяйственных машин и многое другое. Развиты химическая, нефтехимическая, текстильная, кожевенная, обувная и пищевая промышленности.
Одними из основных отраслей экономики также являются туризм и сфера услуг. Страна помимо культурных достопримечательностей располагает обширным списком целебных минеральных источников, черноморских курортов с замечательными песчаными пляжами и горнолыжных курортов с развитой инфраструктурой.
Деловые мероприятия пройдут на курортном комплексе «Албена», что позволит сочетать интенсивную деловую программу с отдыхом на морском побережье. «Албена» — наиболее крупный, самый популярный и современный болгарский курорт, который раскинулся на живописных берегах Черного моря. По окончании миссии члены тюменской делегации могут остаться на отдых в курортном комплексе на льготных условиях пакета услуг «все включено».