Тюменские аграрии намерены выращивать сою по опыту Канады

Состоялась встреча с представителями компании «Прогрейн», которая занимается выведением и производством сортов сои. «Очень интересная встреча. Показали новые сорта, над которыми работают селекционеры-генетики и производственные посевы фермеров Канады в разных районах. Познакомились с сортами сои, которые хранятся в банке семени. Нас, прежде всего, интересовали сорта с коротким вегетативным периодом, то есть подходящие для Тюменской области», — отметил директор ООО «Земля» Упоровского района Владимир Шабанов.