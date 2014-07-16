Тюменские аграрии намерены выращивать сою по опыту Канады

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области, в деловой поездке принимали участие представители НКП «Агротехнический центр», «Заводоуковский маслозовод», общества «Земля», а также НИИ при ГАУСЗ. Делегаты побывали и наладили контакты с научно-техническими институтами по производству соевых продуктов в Торонто, Монреале и провинции Саскачеван.
«Нам есть, чему поучиться у канадцев. Например, провинция Саскачеван схожа по климатическим условиям с Тюменской областью: такое же количество осадков 350–400 мм, сумма активных температур 2000–2100 градусов. Было интересно сравнить наши успехи и результаты в Канаде», — прокомментировал директор ОАО «Агротехнический центр» Сергей Мыскин.
Состоялась встреча с представителями компании «Прогрейн», которая занимается выведением и производством сортов сои. «Очень интересная встреча. Показали новые сорта, над которыми работают селекционеры-генетики и производственные посевы фермеров Канады в разных районах. Познакомились с сортами сои, которые хранятся в банке семени. Нас, прежде всего, интересовали сорта с коротким вегетативным периодом, то есть подходящие для Тюменской области», — отметил директор ООО «Земля» Упоровского района Владимир Шабанов.
Контакты с представителями канадского аграрного бизнеса планируется в дальнейшем закрепить во время ответного визита канадской делегации в Тюмень в августе текущего года. В настоящее время участники поездки готовят отчет для директора Департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова