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«Тюмень» встретится с питерским «Динамо»

16 июля 2014, 09:41
Футбольный клуб «Тюмень» проведет матч 3-го тура Первенства ФНЛ с «Динамо» из Санкт-Петербурга в субботу, 19 июля. Встреча состоится в гостях, на малой спортивной арене стадиона «Петровский».

Отметим, что «Тюмень» уже провела две игры в рамках Первенства ФНЛ 2014–2015. Первая встреча с «Волгарем» из Астрахани 6 июля закончилась вничью — 2:2. Вторая игра на домашнем стадионе «Геолог» в минувшую субботу, 12 июля, завершилась крупным поражением черно-белых — 4:1. Обидчиком сибиряков стал давний соперник — «Газовик» из Оренбурга, который завершил предыдущий сезон Второго дивизиона на втором месте и также пробился в ФНЛ.

Таким образом, с одной ничьей и одним поражением тюменский клуб переместился на 13-ю позицию регулярного чемпионата ФНЛ. Лидерами же первенства с четырьмя очками в активе являются «Тосно» и «Газовик».

Ближайший соперник «Тюмени» — «Динамо СПб» замыкает турнирную таблицу. Матч с «Тюменью» начнется в 16.00 по московскому времени.

#Новости#Спорт#ФНЛ#ФК Тюмень#Футбол#Алексей
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