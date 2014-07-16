«Тюмень» встретится с питерским «Динамо»

Отметим, что «Тюмень» уже провела две игры в рамках Первенства ФНЛ 2014–2015. Первая встреча с «Волгарем» из Астрахани 6 июля закончилась вничью — 2:2. Вторая игра на домашнем стадионе «Геолог» в минувшую субботу, 12 июля, завершилась крупным поражением черно-белых — 4:1. Обидчиком сибиряков стал давний соперник — «Газовик» из Оренбурга, который завершил предыдущий сезон Второго дивизиона на втором месте и также пробился в ФНЛ.