Сотрудников полка ДПС поймали на взятке

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, 14 июля, находясь на службе, они остановили у дома по улице Интернациональной автомобиль, которым управляла 31-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения.
За непривлечение к административной ответственности женщина предложила инспекторам денежные средства, при получении которых полицейские были задержаны «с поличным» на месте преступления.
По указанию руководства УМВД России по Тюменской области проводится тщательная служебная проверка, по результатам которой старшие лейтенанты полиции будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.