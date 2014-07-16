Сотрудников полка ДПС поймали на взятке

По указанию руководства УМВД России по Тюменской области проводится тщательная служебная проверка, по результатам которой старшие лейтенанты полиции будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.