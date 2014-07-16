Случаев присасывания клещей стало меньше

По поводу присасывания клещей в лечебно-профилактические учреждения Тюменской области в период с 7 по 14 июля обратилось 353 человека в том числе 27 детей.
Как сообщает Роспотребнадзор, за предыдущую неделю таких случаев было 550, из них 56 детей. В Тюмени от клещей пострадало 91 человек, в том числе 3 детей.
Количество обратившихся за весь эпидсезон по поводу укусов клещами составило 12 тысяч 725 человек, это на 18% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 96% пострадавших.
По данным на 14 июля 2014 года зарегистрировано 16 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 29 — иксодовым клещевым боррелиозом.
Акарицидные обработки проведены на 4560 га, что выше уровня прошлого года. Вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 78 тысяч 757 человек, из них более 16 тысяч дети.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики клещевого вирусного энцефалита при посещении мест отдыха.
Отметим, в Тюмени взрослым жителям, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75).
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