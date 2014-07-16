Сбербанк заботится о безопасности клиентов

«Одна из основных наших задач — обеспечить безопасность клиентов, поэтому мы принимаем всесторонние меры по защите банковских операций. Клиенты же, в свою очередь, должны быть бдительны и помнить о правилах безопасности при обслуживании на банкоматах и терминалах: перед проведением операций осматривать лицевую панель устройства самообслуживания на наличие посторонних предметов, при наборе ПИН-кода прикрывать клавиатуру рукой, о вызывающих подозрение предметах и действиях третьих лиц незамедлительно сообщать в банк», — отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.