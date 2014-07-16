Сбербанк заботится о безопасности клиентов

Круглосуточный контроль позволяет в онлайн режиме оценивать обстановку на банковских объектах и оперативно принимать решения о необходимости привлечения правоохранительных органов.
Кроме того, Сбербанк обеспечивает защиту банкоматов и терминалов антискимминговым оборудованием. Эти устройства исключают возможность получения мошенниками данных банковских карт клиентов. Средствами защиты оснащены более 700 банкоматов на территории обслуживания Западно-Сибирского банка Сбербанка.
«Одна из основных наших задач — обеспечить безопасность клиентов, поэтому мы принимаем всесторонние меры по защите банковских операций. Клиенты же, в свою очередь, должны быть бдительны и помнить о правилах безопасности при обслуживании на банкоматах и терминалах: перед проведением операций осматривать лицевую панель устройства самообслуживания на наличие посторонних предметов, при наборе ПИН-кода прикрывать клавиатуру рукой, о вызывающих подозрение предметах и действиях третьих лиц незамедлительно сообщать в банк», — отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.
Прием сообщений о скимминге в круглосуточном режиме осуществляют операторы Call-центра Сбербанка, связаться с которыми можно по единому номеру 88005555550 (звонок по России бесплатный). Поступающие сообщения отрабатывают группы оперативного реагирования, которые есть во всех отделениях банка. В случае подтверждения факта скимминга, либо подозрения в компрометации банковских карт, банк блокирует карты клиентов во избежание хищения денежных средств.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.