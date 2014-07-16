Роддом № 3 выплатит потерявшей дочь тюменке 400 тысяч рублей

Напомним, что в мае прошлого года в редакцию Nashgorod.ru обратилась тюменка Лиана Мадьярова. В сентябре 2011 года ее новорожденная дочь Элина умерла в роддоме № 3. Лиана не без оснований винит в смерти дочери врачей: когда начались схватки, женщине вовремя не оказали медицинскую помощь, медперсонал не реагировал на жалобы пациентки, кесарево сечение провели слишком поздно — уже после того, как был диагностирован дистресс плода. При этом врачи корили в гибели девочки саму Лиану, а главврач и ее заместитель на вопросы несчастных родителей отвечали: «Мы не боги! Мы не смогли ничего сделать, это не наша вина».