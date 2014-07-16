Роддом № 3 выплатит потерявшей дочь тюменке 400 тысяч рублей

Напомним, что в мае прошлого года в редакцию Nashgorod.ru обратилась тюменка Лиана Мадьярова. В сентябре 2011 года ее новорожденная дочь Элина умерла в роддоме № 3. Лиана не без оснований винит в смерти дочери врачей: когда начались схватки, женщине вовремя не оказали медицинскую помощь, медперсонал не реагировал на жалобы пациентки, кесарево сечение провели слишком поздно — уже после того, как был диагностирован дистресс плода. При этом врачи корили в гибели девочки саму Лиану, а главврач и ее заместитель на вопросы несчастных родителей отвечали: «Мы не боги! Мы не смогли ничего сделать, это не наша вина».
Обвиняемой по делу проходила 45-летняя Елена М. — врач-акушер, которая дежурила в смену, когда Лиану привезли в роддом. Когда встревоженная роженица во время утреннего обхода рассказала М. о том, что плод не шевелится, врач, не приняв никаких мер, ушла домой по окончании дежурства.
Врачу было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В конце апреля уголовное дело в отношении Елены М. было прекращено в связи с применением амнистии, объявленной в честь 20-летия принятия Конституции РФ. Отметим, что при этом вина нерадивого врача была доказана. Более того, М. во время судебных заседаний признала свою вину.
В мае Лиана Мадьярова при поддержке прокуратуры Калининского района подала гражданский иск на возмещение морального вреда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, во время судебного разбирательства роддом был согласен выплатить женщине 280 тысяч рублей, но ее эта сумма не устроила. Суд, рассмотрев дело, взыскал с родильного дома № 3 в пользу заявительницы 400 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.