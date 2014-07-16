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Правила безопасности для детей на дорогах

16 июля 2014, 11:26
Скоро закончится лето, а вместе с ним и каникулы, и наступит пора идти в школу за новыми знаниями.
Сюжет
Дети

А чтобы путь до школы прошел без каких-либо происшествий, сотрудники ФГКУ «23 ОФПС МЧС России по Тюменской области» рекомендуют запомнить несколько простых и несложных правил:

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги — направо.

2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются специальным знаком " Пешеходный переход».

3. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю навстречу машинам.

4. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу.

5. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться.

6. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.

7. Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов.

Рекомендации для родителей

1. При движении по тротуару:

— придерживайтесь правой стороны тротуара;

— не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части.

2. Готовясь перейти дорогу:

— остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;

— привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;

— подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;

— учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;

— не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;

— неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.

3. При выходе из дома:

— сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;

— если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь, нет ли за препятствием опасности.

4. При ожидании общественного транспорта:

— стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине.

5. При переходе проезжей части:

— переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить, где «придется»;

— не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;

— не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами;

— не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;

— не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев вокруг;

— объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора дома.

6. При посадке и высадке из общественного транспорта:

— выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;

— подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;

— не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса транспортного средства;

— научите ребенка быть внимательным в зоне остановки — особо опасном месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне.

7. При движении автомобиля:

— приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом;

— не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло;

— не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.

Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге или что должны знать родители о своем ребенке?

В 3–4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, что машина останавливается мгновенно.

В 6 лет боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного.

В 7 лет — более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой.

В 8 лет может мгновенно отреагировать на отклик и так далее; имеет опыт пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; умеет определять источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше).

Будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих близких!

#Новости#Правила дорожного движения#Дети#Тюмень#Olga#Общество
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