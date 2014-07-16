Правила безопасности для детей на дорогах

А чтобы путь до школы прошел без каких-либо происшествий, сотрудники ФГКУ «23 ОФПС МЧС России по Тюменской области» рекомендуют запомнить несколько простых и несложных правил:
1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги — направо.
2. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются специальным знаком " Пешеходный переход».
3. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю навстречу машинам.
4. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу.
5. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться.
6. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.
7. Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов.
Рекомендации для родителей
1. При движении по тротуару:
— придерживайтесь правой стороны тротуара;
— не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
2. Готовясь перейти дорогу:
— остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;
— привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
— подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
— учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;
— не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;
— неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
3. При выходе из дома:
— сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
— если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь, нет ли за препятствием опасности.
4. При ожидании общественного транспорта:
— стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине.
5. При переходе проезжей части:
— переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить, где «придется»;
— не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;
— не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами;
— не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;
— не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев вокруг;
— объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора дома.
6. При посадке и высадке из общественного транспорта:
— выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;
— подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;
— не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса транспортного средства;
— научите ребенка быть внимательным в зоне остановки — особо опасном месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне.
7. При движении автомобиля:
— приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом;
— не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло;
— не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.
Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге или что должны знать родители о своем ребенке?
В 3–4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, что машина останавливается мгновенно.
В 6 лет боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного.
В 7 лет — более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой.
В 8 лет может мгновенно отреагировать на отклик и так далее; имеет опыт пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; умеет определять источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше).
Будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих близких!