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Нашел странный предмет — переполошил все экстренные службы

16 июля 2014, 10:56
Поздним вечером 15 июля бдительный тюменец обнаружил возле одного из домов по улице Мельникайте подозрительный предмет и позвонил в полицию.
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Полиция

На место вызова незамедлительно были направлены все экстренные службы. Территория была оцеплена. В результате работы сотрудники правоохранительных органов установили, что обнаруженный предмет взрывным устройством не является. Как оказалось, тюменец нашел оставленный кем-то пакет с электроинструментами и предметами для производства электрических работ.

Отметим, что в Тюмени не редки случаи, когда люди с излишней подозрительностью относятся к бесхозным пакетам или коробкам. Так, на прошлой неделе подозрительный предмет обнаружили на стройке в районе одного из домов по улице Е. Богдановича рабочие. Сотрудники полиции оцепили территорию, странный предмет проверили — это не было взрывное устройство. Кроме того, из-за подобных ситуаций не раз эвакуировали сотрудников организаций, торговых центров, пассажиров вокзала.

Тем не менее, сотрудники полиции считают, что тюменцы поступают правильно, проявляя свою гражданскую позицию и сообщая о своих подозрениях. «В любых случаях обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в правоохранительные органы и не предпринимать самостоятельно никаких действий», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени 291–600 или 02.

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Общество
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