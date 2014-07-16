Нашел странный предмет — переполошил все экстренные службы

Отметим, что в Тюмени не редки случаи, когда люди с излишней подозрительностью относятся к бесхозным пакетам или коробкам. Так, на прошлой неделе подозрительный предмет обнаружили на стройке в районе одного из домов по улице Е. Богдановича рабочие. Сотрудники полиции оцепили территорию, странный предмет проверили — это не было взрывное устройство. Кроме того, из-за подобных ситуаций не раз эвакуировали сотрудников организаций, торговых центров, пассажиров вокзала.