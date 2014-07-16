Нашел странный предмет — переполошил все экстренные службы

На место вызова незамедлительно были направлены все экстренные службы. Территория была оцеплена. В результате работы сотрудники правоохранительных органов установили, что обнаруженный предмет взрывным устройством не является. Как оказалось, тюменец нашел оставленный кем-то пакет с электроинструментами и предметами для производства электрических работ.
Отметим, что в Тюмени не редки случаи, когда люди с излишней подозрительностью относятся к бесхозным пакетам или коробкам. Так, на прошлой неделе подозрительный предмет обнаружили на стройке в районе одного из домов по улице Е. Богдановича рабочие. Сотрудники полиции оцепили территорию, странный предмет проверили — это не было взрывное устройство. Кроме того, из-за подобных ситуаций не раз эвакуировали сотрудников организаций, торговых центров, пассажиров вокзала.
Тем не менее, сотрудники полиции считают, что тюменцы поступают правильно, проявляя свою гражданскую позицию и сообщая о своих подозрениях. «В любых случаях обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в правоохранительные органы и не предпринимать самостоятельно никаких действий», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени 291–600 или 02.