Население Тюмени пока не готово принять цифровое телевидение

«К тому же, современный мир ежедневно предлагает нам подключиться к тому или иному кабельному оператору. Но немногие знают, что зачастую в целях экономии операторы используют не самое качественное канальное оборудование», — поясняет Евгений. Таким образом, сигналы кабельного телевидения не выдерживают мощности цифрового вещания, если бы оно осуществлялось мощностью в 5000 Вт, происходил бы сбой.