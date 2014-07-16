Население Тюмени пока не готово принять цифровое телевидение

Невозможность передатчика РТС Тюмень вещать с запланированной проектной мощностью 5000 Вт связана с урегулированием ряда вопросов, которые касаются систем коллективного приема телевидения. Данные вопросы находятся в ведомстве Управляющих компаний, ТСЖ, а также самих вещателей.
В настоящее время трансляция второго пакета каналов государственного цифрового эфирного телевидения ведется в тестовом режиме на трех объектах юга Тюменской области: РТС Тюмень, Тобольск и Гагарино Ишимского района. В зоне охватов этих РТС к просмотру телезрителям доступны 20 телевизионных каналов без абонентской платы.
Помимо областного центра сигнал захватывает еще около 136 населенных пунктов, в которых проживают свыше 700 тысяч человек
Как сообщил на пресс-конференции директор филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» Евгений Дроздинский, трансляция пакета РТРС-2 далеко не ограничивается вышеназванными городами. «Зона распространения сигнала вокруг Тюмени, Ишима, Тобольска очень велика. Так, например, помимо областного центра сигнал захватывает еще около 136 населенных пунктов, в которых проживают свыше 700 тысяч человек», — пояснил он.
С начала работы второго мультиплекса дополнительно стали доступными такие каналы, как «Рен-ТВ», «СТС», «Домашний», «Спас», «НТВ Плюс Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ», «ТВ-3». Трансляция ведется на 44 ТВК (658 МГц).
Основной проблемой, которая препятствует вещанию второго мультиплекса на полную мощность, по словам Евгения Дроздинского, являются значительные помехи, которые «цифра» создает на аналоговых каналах.
Зачастую в целях экономии операторы используют не самое качественное канальное оборудование
Многие жилые дома в Тюменской области оборудованы домовыми сетями коллективного приема. Каждая из них имеет собственный подъездный усилитель. Таким образом, сигналы, поступающие от него, идут в резонанс с сигналами цифрового эфирного телевидения. Оплачивать же просмотр телеканалов в обоих форматах многие зрители считают нецелесообразным.
«К тому же, современный мир ежедневно предлагает нам подключиться к тому или иному кабельному оператору. Но немногие знают, что зачастую в целях экономии операторы используют не самое качественное канальное оборудование», — поясняет Евгений. Таким образом, сигналы кабельного телевидения не выдерживают мощности цифрового вещания, если бы оно осуществлялось мощностью в 5000 Вт, происходил бы сбой.
Полностью на цифровое вещание страна должна перейти до 1 июля 2018 года
До окончательной реализации задач Федеральной целевой программы эфирное вещание будет осуществляться одновременно в двух форматах: аналоговом и цифровом. Замещение аналогового телевидения цифровым будет постепенным. Срок отключения аналогового вещания будет определяться для каждого субъекта РФ отдельно, согласовываться с вещателями, региональными властями и утверждаться Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
Аналоговое телевидение будет отключаться только тогда, когда в каждом конкретном регионе будет обеспечен полный охват населения цифровым телевидением, а приставки для приема цифровых каналов появятся в 95–98% домохозяйств. Полностью на цифровое вещание страна должна перейти до 1 июля 2018 года.
«В любом случае сигнал аналогового телевидения не отключат до тех пор, пока население не будет готово к приему «цифры», — подытожил Евгений Дроздинский. Вы можете напрямую задать Евгению Дроздинскому любые вопросы, касающиеся цифрового эфирного телевидения, пройдя по ссылке.
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