На Монтажников начали стыковку пролетных строений

Как пояснил заместитель генерального директора ООО «Мостострой-12» Владислав Вавилин, далее будет осуществляться аналогичная надвижка левой ветки и опускание пролетного строения с временных опор на постоянные.
Запуск прямого хода, как сообщалось ранее, запланирован на конец этого года. Уже в августе дорожники произведут на путепроводе укладку асфальтобетона, со стороны улицы Широтной начали отсыпать подходы.
«В этом году будут проводиться работы по устройству съездов на 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ, строительство опоры № 18 и переустройство электролинии. На развязке предусмотрены три подземных пешеходных перехода: со стороны Широтной, 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы. Они сейчас находятся в работе. Порядка 80% готовности у перехода на Широтной, идет сооружение подземки со стороны 50 лет ВЛКСМ, к объекту на 30 лет Победы еще не приступали. Пока идет и проектирование развязки, которая находится на Республике (в нее будет упираться Монтажников), поэтому на данном этапе сопряжение будет осуществляться с существующими улицами, а в 2015, скорее всего, уже будет реконструирован объект в районе Воровского», — пояснил Владислав Александрович.
Напомним, что работы на Монтажников начались в сентябре 2012 года и ведутся круглосуточно и каждый день. 350 человек трудятся здесь в две смены и в жару, и в дождь. Общая длина путепровода составляет 743,5 метра, общая протяженность подземных переходов — 126,15 метра. Окончание строительства намечено на ноябрь 2015 года.