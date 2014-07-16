На Монтажников начали стыковку пролетных строений

«В этом году будут проводиться работы по устройству съездов на 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ, строительство опоры № 18 и переустройство электролинии. На развязке предусмотрены три подземных пешеходных перехода: со стороны Широтной, 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы. Они сейчас находятся в работе. Порядка 80% готовности у перехода на Широтной, идет сооружение подземки со стороны 50 лет ВЛКСМ, к объекту на 30 лет Победы еще не приступали. Пока идет и проектирование развязки, которая находится на Республике (в нее будет упираться Монтажников), поэтому на данном этапе сопряжение будет осуществляться с существующими улицами, а в 2015, скорее всего, уже будет реконструирован объект в районе Воровского», — пояснил Владислав Александрович.