МВД озвучило требования к принимающим экзамены инспекторам

Как отмечает Motor.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», согласно требованиям ведомства, возраст экзаменатора должен быть не меньше 25 лет. Помимо этого, работающий с будущими водителями сотрудник ГИБДД должен иметь высшее образование, водительское удостоверение с теми категориями и подкатегориями, на право управления которыми он принимает экзамены, и стаж вождения не менее пяти лет. Дополнительно экзаменатор обязан иметь документ, подтверждающий прохождение подготовки по дополнительным профессиональным программам. О каких именно программах идет речь, не уточняется.
Плюс ко всему, экзаменатор обязан обладать «навыками межличностного общения, в том числе в конфликтных ситуациях, распознавания рисков в дорожном движении, базовой контраварийной подготовки». Сотрудник ГИБДД, работающий с будущими автомобилистами, также должен быть в состоянии принять меры по предотвращению аварийных ситуаций во время экзамена по вождению.
Когда требования к экзаменаторам ГИБДД вступят в силу, неизвестно.
Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Минобрнауки о новых правилах подготовки водителей в автошколах. Новая программа предполагает, например, увеличение протяженности теоретического и практического курсов, запрет на сдачу экзаменов экстерном, а также дозволяет подготовку и прохождение итоговых испытаний на машине с автоматической коробкой передач.