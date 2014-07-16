МВД озвучило требования к принимающим экзамены инспекторам

Как отмечает Motor.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», согласно требованиям ведомства, возраст экзаменатора должен быть не меньше 25 лет. Помимо этого, работающий с будущими водителями сотрудник ГИБДД должен иметь высшее образование, водительское удостоверение с теми категориями и подкатегориями, на право управления которыми он принимает экзамены, и стаж вождения не менее пяти лет. Дополнительно экзаменатор обязан иметь документ, подтверждающий прохождение подготовки по дополнительным профессиональным программам. О каких именно программах идет речь, не уточняется.