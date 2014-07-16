Мимика лица расскажет о болезнях сердца и легких

Ученые оценили диагностическую ценность нарушенной мимики у 50 взрослых пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи с одышкой и болью в области грудной клетки. Больным быстро показали с экрана ноутбука три картинки, вызывающие эмоциональную реакцию: юмористический комикс, изумленное лицо мужчины крупным планом и фотографию плачущей женщины. Реакцию людей фиксировала веб-камера. Об этом пишет «Лента. Ру».
Потом записи проанализировали специальной программой, оценивающей степень мышечной активности лица, то есть как человек улыбается, хмурится, выражает удивление. У 16 процентов поступивших в скорую помощь людей мимика оказалась скованной.
Далее в больнице пациенты проходили обследование. Их дальнейшее состояние ученые отслеживали еще две недели. Тяжелые заболевания легких и сердечно-сосудистой системы диагностировали у 16 процентов участников исследования — как раз у тех, чья мимика оказалась предельно неактивной. Их состояние не давало им испытывать нормальные эмоциональные реакции.
«Наша цель — дать врачам-консультантам новый критерий здорового состояния организма, который в некоторых случаях поможет избежать дорогостоящих диагностических процедур (компьютерной томографии)», — отмечают авторы статьи.
Фото: masterotvetov.com