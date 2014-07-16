Мимика лица расскажет о болезнях сердца и легких

У пациентов с серьезными заболеваниями сердца и легких нарушена мимика. В частности, выражение лица у них не меняется при чувстве удивления и изумления. Этот факт поможет врачам из отделений скорой помощи быстро решить, кому нужно уделить первостепенное внимание, отмечается в журнале Emergency Medicine Journal. Кроме того, экспериментально доказано, что подход врачей, которые на глаз определяют остроту состояние пациента, можно методологически обосновать и усовершенствовать.

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