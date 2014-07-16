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Мимика лица расскажет о болезнях сердца и легких

16 июля 2014, 12:55
У пациентов с серьезными заболеваниями сердца и легких нарушена мимика. В частности, выражение лица у них не меняется при чувстве удивления и изумления. Этот факт поможет врачам из отделений скорой помощи быстро решить, кому нужно уделить первостепенное внимание, отмечается в журнале Emergency Medicine Journal. Кроме того, экспериментально доказано, что подход врачей, которые на глаз определяют остроту состояние пациента, можно методологически обосновать и усовершенствовать.
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Тюмень

Ученые оценили диагностическую ценность нарушенной мимики у 50 взрослых пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи с одышкой и болью в области грудной клетки. Больным быстро показали с экрана ноутбука три картинки, вызывающие эмоциональную реакцию: юмористический комикс, изумленное лицо мужчины крупным планом и фотографию плачущей женщины. Реакцию людей фиксировала веб-камера. Об этом пишет «Лента. Ру».

Потом записи проанализировали специальной программой, оценивающей степень мышечной активности лица, то есть как человек улыбается, хмурится, выражает удивление. У 16 процентов поступивших в скорую помощь людей мимика оказалась скованной.

Далее в больнице пациенты проходили обследование. Их дальнейшее состояние ученые отслеживали еще две недели. Тяжелые заболевания легких и сердечно-сосудистой системы диагностировали у 16 процентов участников исследования — как раз у тех, чья мимика оказалась предельно неактивной. Их состояние не давало им испытывать нормальные эмоциональные реакции.

«Наша цель — дать врачам-консультантам новый критерий здорового состояния организма, который в некоторых случаях поможет избежать дорогостоящих диагностических процедур (компьютерной томографии)», — отмечают авторы статьи.

Фото: masterotvetov.com

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