Фальшивомонетчики отделались условным сроком

В Ялуторовске будут осуждены молодые люди, которые, приехав в город на один день, расплатились в магазинах и аптеках фальшивыми купюрами. Петербуржцы Андрей Татаринцев и Илья Крицкий, а также житель Ленинградской области Дмитрий Аникин признаны виновными по ч.1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка РФ).
В мае 2012 года Татаринцев в Санкт-Петербурге договорился со своим знакомым Аникиным заняться сбытом поддельных денег в Тюменской области. В качестве водителя они привлекли Крицкого.
13 мая того же года мужчины на принадлежащем Татаринцеву автомобиле прибыли в Ялуторовск и сняли в гостинице номер. На следующий день они в аптеках и магазинах сбыли четыре поддельные купюры достоинством 5 тысяч рублей и уехали из города. Двое работников аптек и один из продавцов, осмотрев внимательно банкноты, засомневались в их подлинности и сообщили в полицию. Четвертая фальшивка была выявлена 15 мая в банке, куда магазин сдал выручку.
«В целях раскрытия преступления оперативники через гостиницы установили иногородних, приезжавших в Ялуторовск. Так вышли на фальшивосбытчиков. Запросили фотографии, по которым их и опознали», — отметили в прокуратуре области.
В ходе расследования выяснилось, что мужчины сбывали фальшивые деньги и в Удмуртии, где в феврале 2013 года были осуждены к условной мере наказания.
В июне 2014 года Татаринцев, Крицкий и Аникин были доставлены в Ялуторовск для проведения следственных действий. Суд назначил Татаринцеву, Крицкому и Аникину по 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При назначении наказания суд учел признание подсудимыми своей вины и раскаяние в содеянном, возмещение материального вреда.