Фальшивомонетчики отделались условным сроком

13 мая того же года мужчины на принадлежащем Татаринцеву автомобиле прибыли в Ялуторовск и сняли в гостинице номер. На следующий день они в аптеках и магазинах сбыли четыре поддельные купюры достоинством 5 тысяч рублей и уехали из города. Двое работников аптек и один из продавцов, осмотрев внимательно банкноты, засомневались в их подлинности и сообщили в полицию. Четвертая фальшивка была выявлена 15 мая в банке, куда магазин сдал выручку.