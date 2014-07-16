Двое парней взламывали лотерейные терминалы и забирали деньги

Марданов, хорошо знающий, как устроены лотерейные терминалы, предложил своему знакомому Гулиеву заняться хищением денег из автоматов. Тот согласился. Злоумышленники орудовали в магазинах, торговых центрах и на рынках, где были установлены лотерейные терминалы.
«Создавая видимость игры, они в результате ловких манипуляций переводили денежные средства из хорошо защищенного диспансера, где хранились деньги для выдачи выигрышей, в менее защищенный купюроприемник. После этого монтажкой взламывали запорное устройство и похищали купюроприемник вместе с находившимся в нем деньгами. В ряде случаев Марданов и Гулиев крали лотерейные терминалы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В период с декабря 2012 по апрель 2013 года было взломано одиннадцать терминалов и украдено четыре. Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил почти 700 тысяч рублей. В одном случае взломать терминал злоумышленникам не удалось, помешал охранник торгового центра.
26 мая 2013 года Гулиев и Марданов обворовали автофургон, похитив из него спиртное и сигареты на сумму более 100 тысяч рублей. А через два дня они были задержаны и впоследствии заключены под стражу.
Установлено, что на счету Гулиева был еще ряд совершенных преступлений. В 2008 году он украл из фургона медикаменты на сумму свыше 970 тысяч рублей, а также обворовал дом пьяного пассажира, которого подвозил, забрав автомагнитолу, сотовый телефон, деньги, охотничье оружие и патроны к нему. В 2009 году Гулиев угнал автомобиль ВАЗ-2110.
Молодые люди признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч.2 ст.161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище), пп. «а, б» ч.2 ст.158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище) и ч.3 ст.30, пп. «а, б» ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу). Гулиев осужден также по ч.1 ст.226 (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов) и п. «в» ч.2 ст.166 УК РФ (угон).
Суд назначил Гулиеву 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Марданов осужден к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил три иска, взыскав с осужденных более 500 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.