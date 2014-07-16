Двое парней взламывали лотерейные терминалы и забирали деньги

Установлено, что на счету Гулиева был еще ряд совершенных преступлений. В 2008 году он украл из фургона медикаменты на сумму свыше 970 тысяч рублей, а также обворовал дом пьяного пассажира, которого подвозил, забрав автомагнитолу, сотовый телефон, деньги, охотничье оружие и патроны к нему. В 2009 году Гулиев угнал автомобиль ВАЗ-2110.