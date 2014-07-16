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Дети из «Ребячки» сплавятся до Тобольска

16 июля 2014, 13:34
Более 250 детей из областного детского центра «Ребячья Республика» отправятся в сплав по рекам Тюменской области. Юные путешественники из третьей смены «Олимпийской ребячки» отправятся из Тюмени в Тобольск.
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Отдых

Маршрут вновь созданных туристических экипажей будет пролегать по рекам Пышма, Тура, Тавда, Тобол, Иртыш, знакомым по географическим картам, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. Итогом путешествия станет создание детского сборника с иллюстрациями об истории родного края с описанием маршрута речного движения экспедиции. Кроме того, получив навыки водного туризма, примут участие в командном сплаве — эстафете на спортивных катамаранах «Большие гонки».

Буквально накануне третьей смены в «ребячке» были спущены на воду первые яхты. Теперь в детском центре появилась своя парусная флотилия, которая включает в себя шесть яхт типа «Ракета», две яхты типа «Wolker Bay» и две — аттракциона «Мультиспорт». Ребята — участники смены смогут пройти обучение по управлению яхтами и, возможно, кто-то из них всерьез увлечется таким прекрасным видом спорта.

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