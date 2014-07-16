Дети из «Ребячки» сплавятся до Тобольска

Буквально накануне третьей смены в «ребячке» были спущены на воду первые яхты. Теперь в детском центре появилась своя парусная флотилия, которая включает в себя шесть яхт типа «Ракета», две яхты типа «Wolker Bay» и две — аттракциона «Мультиспорт». Ребята — участники смены смогут пройти обучение по управлению яхтами и, возможно, кто-то из них всерьез увлечется таким прекрасным видом спорта.