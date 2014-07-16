Дети из «Ребячки» сплавятся до Тобольска

Маршрут вновь созданных туристических экипажей будет пролегать по рекам Пышма, Тура, Тавда, Тобол, Иртыш, знакомым по географическим картам, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. Итогом путешествия станет создание детского сборника с иллюстрациями об истории родного края с описанием маршрута речного движения экспедиции. Кроме того, получив навыки водного туризма, примут участие в командном сплаве — эстафете на спортивных катамаранах «Большие гонки».
Буквально накануне третьей смены в «ребячке» были спущены на воду первые яхты. Теперь в детском центре появилась своя парусная флотилия, которая включает в себя шесть яхт типа «Ракета», две яхты типа «Wolker Bay» и две — аттракциона «Мультиспорт». Ребята — участники смены смогут пройти обучение по управлению яхтами и, возможно, кто-то из них всерьез увлечется таким прекрасным видом спорта.