Депутат от ЛДПР предложил вернуть России имперский флаг

По мнению политика, воссоединение Крыма с Россией, создание Таможенного союза и рост патриотизма должны находить отражение в в государственных символах, напоминающих о славном прошлом Российской империи.
Парламентарий отмечает, что под имперским флагом в состав России были включены полуостров Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия.
«Мы говорим — России 1152 года, а не 23 года, символы государства должны олицетворять ее великую историю и великое будущее, духовное здоровье определяет материальное благополучие, а не наоборот. Нужно, чтобы люди задумались, что за стяг развивается над Россией. Мы должны вернуть государственный флаг, который соответствует возрождающейся славе державы», — заявил Дегтярев. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
В российском обществе нет единого мнения относительно государственного флага. Сторонники бело-сине-красного полотнища подчеркивают, что этот флаг стал официальным символом по указу Петра I в конце XVII века. Некоторые историки считают, что он мог использоваться в России еще раньше.
На сегодняшний день, имперский флаг пользуется особенной популярностью среди монархистов и националистов. Также он был замечен среди сторонников Новороссии.
Черно-желто-белый флаг имел -де-факто статус государственного символа с 1858 по 1896 год, после подписания указа Александра II.
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