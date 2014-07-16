Депутат от ЛДПР предложил вернуть России имперский флаг

«Мы говорим — России 1152 года, а не 23 года, символы государства должны олицетворять ее великую историю и великое будущее, духовное здоровье определяет материальное благополучие, а не наоборот. Нужно, чтобы люди задумались, что за стяг развивается над Россией. Мы должны вернуть государственный флаг, который соответствует возрождающейся славе державы», — заявил Дегтярев. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».