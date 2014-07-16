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Депутат от ЛДПР предложил вернуть России имперский флаг

16 июля 2014, 11:23
Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев подготовил законопроект, по которому официальным флагом России вновь может стать «имперка» — черно-желто-белый штандарт.
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Тюмень

По мнению политика, воссоединение Крыма с Россией, создание Таможенного союза и рост патриотизма должны находить отражение в в государственных символах, напоминающих о славном прошлом Российской империи.

Парламентарий отмечает, что под имперским флагом в состав России были включены полуостров Крым и территория Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия.

«Мы говорим — России 1152 года, а не 23 года, символы государства должны олицетворять ее великую историю и великое будущее, духовное здоровье определяет материальное благополучие, а не наоборот. Нужно, чтобы люди задумались, что за стяг развивается над Россией. Мы должны вернуть государственный флаг, который соответствует возрождающейся славе державы», — заявил Дегтярев. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».

В российском обществе нет единого мнения относительно государственного флага. Сторонники бело-сине-красного полотнища подчеркивают, что этот флаг стал официальным символом по указу Петра I в конце XVII века. Некоторые историки считают, что он мог использоваться в России еще раньше.

На сегодняшний день, имперский флаг пользуется особенной популярностью среди монархистов и националистов. Также он был замечен среди сторонников Новороссии.

Черно-желто-белый флаг имел -де-факто статус государственного символа с 1858 по 1896 год, после подписания указа Александра II.

Фото: @permnews777 / Twitter

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