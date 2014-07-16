ЧМ-2014 заставил тюменцев потратить больше ночного электричества

Ночные расходы жителей Тюмени на электроэнергию в июле возросли из-за чемпионата мира по футболу в Бразилии. К таким выводам пришли специалисты СУЭНКО, проанализировав энергопотребление в 1317 многоквартирных и частных жилых домах города.
Наблюдения велись по 12 распределительным пунктам 10/0,4 кВ, питающих жилую застройку, на основе показаний автоматической системы контроля и учета электроэнергии, сообщает пресс-служба компании СУЭНКО.
Наибольший объем потребления электричества предсказуемо был отмечен во время финала ЧМ между Аргентиной и Германией, несмотря на то, что следующим днем был рабочий понедельник.
Также анализ графика потребления энергии показал, что проходящие в одно и то же время матчи Бельгия — Россия и Германия — Португалия, собрал примерно одинаковое количество болельщиков, а вот матч за третье место между Бразилией и Нидерландами не пользовался популярностью.
В целом, как показали наблюдения, последние шесть дней бразильского мундиаля (6–13 июля) увеличили расход электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом в июне.