nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ЧМ-2014 заставил тюменцев потратить больше ночного электричества

16 июля 2014, 13:44
Ночные расходы жителей Тюмени на электроэнергию в июле возросли из-за чемпионата мира по футболу в Бразилии. К таким выводам пришли специалисты СУЭНКО, проанализировав энергопотребление в 1317 многоквартирных и частных жилых домах города.

Ночные расходы жителей Тюмени на электроэнергию в июле возросли из-за чемпионата мира по футболу в Бразилии. К таким выводам пришли специалисты СУЭНКО, проанализировав энергопотребление в 1317 многоквартирных и частных жилых домах города.

Наблюдения велись по 12 распределительным пунктам 10/0,4 кВ, питающих жилую застройку, на основе показаний автоматической системы контроля и учета электроэнергии, сообщает пресс-служба компании СУЭНКО.

Наибольший объем потребления электричества предсказуемо был отмечен во время финала ЧМ между Аргентиной и Германией, несмотря на то, что следующим днем был рабочий понедельник.

Также анализ графика потребления энергии показал, что проходящие в одно и то же время матчи Бельгия — Россия и Германия — Португалия, собрал примерно одинаковое количество болельщиков, а вот матч за третье место между Бразилией и Нидерландами не пользовался популярностью.

В целом, как показали наблюдения, последние шесть дней бразильского мундиаля (6–13 июля) увеличили расход электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом в июне.

#Новости#Общество#Электроэнергия#Футбол#Чемпионат мира#Алексей
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25