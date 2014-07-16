ЧМ-2014 заставил тюменцев потратить больше ночного электричества

Также анализ графика потребления энергии показал, что проходящие в одно и то же время матчи Бельгия — Россия и Германия — Португалия, собрал примерно одинаковое количество болельщиков, а вот матч за третье место между Бразилией и Нидерландами не пользовался популярностью.