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Беженцам с Украины продолжают предлагать работу в Тюмени

16 июля 2014, 17:25
Беженцам с Украины продолжают предлагать работу в Тюмени.
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Тюмень

Департамента труда и занятости населения Тюменской области организовывает встречи граждан Украины, имеющих патент, с работодателями — физическими лицами, а также с представителями кадровых агентств.

Так 11 июля, одиннадцати гражданам Украины, нуждающимся в трудоустройстве и имеющих патент, было предложено 38 вакансий. В результате собеседований три гражданина Украины договорились о предварительном трудоустройстве у физических лиц.

»Сейчас проводится работа по организации встреч украинских беженцев с работодателями. Речь идет только о предварительном трудоустройстве, точного количества работающих пока неизвестно», — пояснили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Ранее руководитель Общественного центра содействия гражданам, прибывшим с Украины в Тюменскую область, заместитель секретаря Общественной палаты Светлана Ярославова сообщала, что в Тюмени зарегистрировано 310 украинских беженцев, для них подобрано 360 вакансий. Но трудоустроено лишь 45 человек.

На каждого представителя семьи — добытчика найдено от 1 до 15 вакансий, сами же украинцы выбирают и знакомятся со всеми вариантами. Решающий же фактор в выборе места работы играет жилье.

Фото: adrenalinepromo.at.ua

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