Банки смогут сделать ипотеку доступнее

Впрочем, до конца года количество банков, предлагающих клиентам более выгодные условия ипотеки, может сильно увеличиться. В конце июля вступят в силу поправки, которые вносят изменения в закон «Об ипотеке» и закрепляют два новых вида страхования на случай дефолта заемщика: страхование ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору и страхование финансовых рисков кредитора. Первая страховка — для заемщика, вторая — для банка.