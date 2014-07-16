Банки смогут сделать ипотеку доступнее

Впрочем, до конца года количество банков, предлагающих клиентам более выгодные условия ипотеки, может сильно увеличиться. В конце июля вступят в силу поправки, которые вносят изменения в закон «Об ипотеке» и закрепляют два новых вида страхования на случай дефолта заемщика: страхование ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору и страхование финансовых рисков кредитора. Первая страховка — для заемщика, вторая — для банка.
По мнению экспертов, продажа страховки позволит банками снизить первоначальный взнос по ипотечным кредитам.
«В России очень высока потребность населения в улучшении жилищных условий, однако взять ипотеку на стандартных условиях с первоначальным взносом в 20–30% может позволить себе лишь небольшая часть граждан. Снижение первоначального взноса до 10% позволяет значительно увеличить число людей, способных взять ипотечный кредит», — рассказал РБК руководитель управления комплексного ипотечного страхования компании «АльфаСтрахование» Владимир Ермаков.
«В случае наличия такой страховки банку не требуется иметь запас в 10–20% от стоимости недвижимости для покрытия рисков дефолта (роста просроченной задолженности) и снижения цен на недвижимость. Эти риски берет на себя страховая компания», — отметила заместитель начальника департамента розничных продуктов и процессов Газпромбанка Юлия Елсукова.
Как сообщает РБК, эксперты считают, что снижение первоначального взноса частью банков не сделает ипотеку намного доступнее, ведь, по мнению директора дирекции имущественного страхования СК МАКС Александра Агапова, главная проблема рынка — в запредельной процентной ставке по кредиту, делающей ипотеку бессмысленной для основной массы населения. А положительное влияние принятия закона на стоимость кредита банкиры оценивают неоднозначно.
По данным АИЖК, средний размер кредита по России — 1,7 млн рублей, по Москве — 3,6 млн рублей. Стоимость полиса может составить от 1,5% до 10% размера страховой суммы. При этом страхуется не более 50% стоимости недвижимости. Таким образом, стоимость страховки может составлять 12,7–85 тысяч рублей в регионах и 27–180 тысяч рублей в Москве.
Фото: papamamaja.ru