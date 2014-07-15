«Жилищный стандарт» не пустил в дом проверяющих — заплатит штраф

После жалобы жильца о непотребном санитарном состоянии подъезда, специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области планировали воочию убедиться в нарушениях ООО УК «Жилищный стандарт». «Управленцам» было вынесено требование об обеспечении присутствия его представителя для участия в процедуре натурного осмотра мест общего пользования жилого дома. Но в назначенное время специалист УК не явился на встречу и доступ в дом не предоставил. «При этом ни письменного, ни устного заявления о невозможности обеспечить доступ в назначенное время ООО УК „Жилищный стандарт“ не представлено», — сообщает управление Роспотребнадзора.
Ленинский районный суд г. Тюмени, изучив материалы дела, признал ООО УК «Жилищный стандарт» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Общество, не согласившись с постановлением суда первой инстанции, направило в Тюменский областной суд заявление об его оспаривании, но судья облсуда, рассмотрев заявление ООО «УК «Жилищный стандарт», оставил постановление судьи Ленинского районного суда г. Тюмени без изменения.