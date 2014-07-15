nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Жилищный стандарт» не пустил в дом проверяющих — заплатит штраф

15 июля 2014, 14:26
По жалобе жителя тюменской многоэтажки местное управление Роспотребнадзора назначило проверку, но управляющая компания «Жилищный стандарт» не обеспечило доступ в дом, за что и заплатит 50 тысяч рублей штрафа.

После жалобы жильца о непотребном санитарном состоянии подъезда, специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области планировали воочию убедиться в нарушениях ООО УК «Жилищный стандарт». «Управленцам» было вынесено требование об обеспечении присутствия его представителя для участия в процедуре натурного осмотра мест общего пользования жилого дома. Но в назначенное время специалист УК не явился на встречу и доступ в дом не предоставил. «При этом ни письменного, ни устного заявления о невозможности обеспечить доступ в назначенное время ООО УК „Жилищный стандарт“ не представлено», — сообщает управление Роспотребнадзора.

Ленинский районный суд г. Тюмени, изучив материалы дела, признал ООО УК «Жилищный стандарт» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Общество, не согласившись с постановлением суда первой инстанции, направило в Тюменский областной суд заявление об его оспаривании, но судья облсуда, рассмотрев заявление ООО «УК «Жилищный стандарт», оставил постановление судьи Ленинского районного суда г. Тюмени без изменения.

#Новости#Штрафы#Управление Роспотребнадзора#Управляющие компании#Жилищный стандарт#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25