За полгода самолетами «ЮТэйр» летали почти 5 млн человек

Показатель занятости кресел составил 78,83%, что выше результата 2013 года на 4,38%. Перевозки почты выросли на 58, 12% и достигли 2 408,66 тонн.
Рост показателей пассажирооборота и занятости кресел при стабильном производственном налете положительно влияет на финансовый результат авиационной деятельности и является следствием эффективного управления маршрутной сетью и флотом компании.
Производственный налет на вертолетах в январе—июне 2014 года составил около 66 тысяч часов. За этот период вертолетным флотом группы «ЮТэйр» было перевезено более 40 тысяч тонн грузов и почти 348 тысяч пассажиров.