За полгода самолетами «ЮТэйр» летали почти 5 млн человек

В январе—июне 2014 года самолеты группы «ЮТэйр» перевезли 4 млн 884 тысячи пассажиров, что превышает показатель 2013 года на 9,68%. Пассажирооборот группы за отчетный период увеличился на 21,23% по сравнению с прошлым годом, при этом его рост в сегменте международных перевозок составил 42,34%.

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