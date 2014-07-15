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За полгода самолетами «ЮТэйр» летали почти 5 млн человек

15 июля 2014, 16:15
В январе—июне 2014 года самолеты группы «ЮТэйр» перевезли 4 млн 884 тысячи пассажиров, что превышает показатель 2013 года на 9,68%. Пассажирооборот группы за отчетный период увеличился на 21,23% по сравнению с прошлым годом, при этом его рост в сегменте международных перевозок составил 42,34%.
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Тюмень

Показатель занятости кресел составил 78,83%, что выше результата 2013 года на 4,38%. Перевозки почты выросли на 58, 12% и достигли 2 408,66 тонн.

Рост показателей пассажирооборота и занятости кресел при стабильном производственном налете положительно влияет на финансовый результат авиационной деятельности и является следствием эффективного управления маршрутной сетью и флотом компании.

Производственный налет на вертолетах в январе—июне 2014 года составил около 66 тысяч часов. За этот период вертолетным флотом группы «ЮТэйр» было перевезено более 40 тысяч тонн грузов и почти 348 тысяч пассажиров.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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