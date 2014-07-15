Водитель грузовика увидел пешехода слишком поздно

Пешеход погиб под колесами КамАЗа на 38 километре автодороги Ишим — Казанское. ДТП произошло около полуночи, сообщают в областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, 48-летний мужчина шел в темноте по проезжей части дороги в попутном транспорту направлении. Водитель грузовика увидел пешехода, когда было уже слишком поздно.
В селе Голышманово на улице Юбилейной около половины четвертого ночи перевернулся автомобиль Toyota Avensis. По предварительным данным, компания молодых людей ночью распивала спиртные напитки, после чего они решили прокатиться на автомобиле. Согласно показаниям одного из находившихся в автомобиле, водитель пил пиво прямо за рулем и разгонялся по улицам села до скорости 160 км/ч. В результате 21-летний водитель автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением. Он сам получил черепно-мозговую травму. Пострадали также пассажиры «Тойоты», 22-летний молодой человек и 17-летний подросток. У них ушибы живота и позвоночника.
В областном центре в половине второго ночи автомобиль Volkswagen Passat въехал в бордюр на улице Пермякова. Водитель автомобиля, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения. Травму шейного отдела позвоночника получила 26-летняя пассажирка.
Автомобиль «Волга» въехал в дерево около половины двенадцатого ночи на улице Мелиораторов. За рулем находился лишенный права управления транспортом 36-летний водитель. В результате происшествия он получил перелом ребер.
Три человека пострадали в аварии, произошедшей около десяти часов вечера на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской областного центра. Из-за нарушения очередности проезда одним из водителей на перекрестке столкнулись Honda Fit и «Лада Приора». Травмы получили 28-летняя женщина управлявшая «Хондой», ее 57-летняя пассажирка, а также 25-летний пассажир «Лады».
Фото Госавтоинспекции Тюменской области