Водитель грузовика увидел пешехода слишком поздно

В селе Голышманово на улице Юбилейной около половины четвертого ночи перевернулся автомобиль Toyota Avensis. По предварительным данным, компания молодых людей ночью распивала спиртные напитки, после чего они решили прокатиться на автомобиле. Согласно показаниям одного из находившихся в автомобиле, водитель пил пиво прямо за рулем и разгонялся по улицам села до скорости 160 км/ч. В результате 21-летний водитель автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением. Он сам получил черепно-мозговую травму. Пострадали также пассажиры «Тойоты», 22-летний молодой человек и 17-летний подросток. У них ушибы живота и позвоночника.