Владимир Якушев выделит деньги на новые детские садики

Выделенные денежные средства будут потрачены на обустройство двух новых дошкольных учреждений по улицам Николая Семенова и проезд Заречный. В настоящее время строительные работы уже находятся на завершающем этапе.
В первую очередь в новых детских садах планируется установка необходимого современного оборудования. Значительная сумма из государственного бюджета будет потрачена на закупку теле-радиоаппаратуры, электронно-вычислительной техники с программным обеспечением, а также на покупку комфортной мягкой мебели, спортивного и хозяйственного инвентаря, игрушек и учебно-наглядных пособий.
Уже в этом году оснащенные дошкольные учреждения примут своих первых воспитанников, — сообщается в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Напомним, что с 2010 года в Тюменской области создано более 20 тысяч дополнительных мест в дошкольных организациях. Всего за последние 8 лет построено и реконструировано 27 детских садов, капитально отремонтировано 434 дошкольных учреждения.
Фото: http://profcenterlo.ru