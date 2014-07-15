Владимир Якушев выделит деньги на новые детские садики

В первую очередь в новых детских садах планируется установка необходимого современного оборудования. Значительная сумма из государственного бюджета будет потрачена на закупку теле-радиоаппаратуры, электронно-вычислительной техники с программным обеспечением, а также на покупку комфортной мягкой мебели, спортивного и хозяйственного инвентаря, игрушек и учебно-наглядных пособий.