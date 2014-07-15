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Владимир Якушев выделит деньги на новые детские садики

15 июля 2014, 17:15
Распоряжение о выделении денежных средств для оснащения новых детских садов подписано 15 июля.
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Тюмень

Выделенные денежные средства будут потрачены на обустройство двух новых дошкольных учреждений по улицам Николая Семенова и проезд Заречный. В настоящее время строительные работы уже находятся на завершающем этапе.

В первую очередь в новых детских садах планируется установка необходимого современного оборудования. Значительная сумма из государственного бюджета будет потрачена на закупку теле-радиоаппаратуры, электронно-вычислительной техники с программным обеспечением, а также на покупку комфортной мягкой мебели, спортивного и хозяйственного инвентаря, игрушек и учебно-наглядных пособий.

Уже в этом году оснащенные дошкольные учреждения примут своих первых воспитанников, — сообщается в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Напомним, что с 2010 года в Тюменской области создано более 20 тысяч дополнительных мест в дошкольных организациях. Всего за последние 8 лет построено и реконструировано 27 детских садов, капитально отремонтировано 434 дошкольных учреждения.

Фото: http://profcenterlo.ru

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