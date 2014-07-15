Владимир Пискайкин: Люди будут выбирать не меня, а «Справедливую Россию»

«Люди будут выбирать не меня, Владимира Пискайкина, а некий тренд — „Справедливую Россию“, — подчеркнул представитель партии. — Лично у меня есть задача — донести до народа багаж информации, идей и планов, который мы собирали вот уже 9 лет».
Владимир Юрьевич поделился основной программой партии: «Прежде всего, должна быть национальная идея. Что такое нация, если нет идеи?» — говорит он.
Во-вторых, полномочия губернатора Тюменской области и председателя правительства региона должны быть разъединены — по словам Пискайкина, второй должен отвечать лишь за экономику области.
В-третьих, следует возродить уставной суд. Как говорит представитель «СР», по факту, на данный момент в Тюменской области его нет, а если все же действительно появится, то решать экономические и инвестиционные вопросы будет проще и быстрее.
«Потом, мы должны оказать большую поддержку гражданскому обществу, — говорит Владимир Юрьевич. — И полномочия губернатора следует расширить».
Еще Владимир Юрьевич недоволен тюменскими детскими площадками: «Я часто читаю новости о несчастных случаях, произошедших именно с детьми и именно на детских площадках. Эту ситуацию нужно изменить».
Катя Шимпф
Фото Аркадия Либермана