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«ВКонтакте» поддержит стартапы рекламой

15 июля 2014, 13:07
Соцсеть «ВКонтакте» поддержит перспективные интернет-проекты рекламой и экспертизой в рамках программы Start Fellows. Об этом «Ленте.ру» сообщила куратор программы Людмила Кудрявцева.
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Тюмень

Первым победителем нового этапа программы Start Fellows стало приложение для мобильных платформ «Расписание вузов». Его создатели получат сертификат на рекламные инструменты «ВКонтакте» на сумму 25 тысяч долларов и консультационную поддержку сотрудников соцсети. На экспертную помощь могут рассчитывать и проекты, не занявшие первое место, но, по оценке «ВКонтакте», интересные и перспективные.

Заявленная задача «ВКонтакте» — поддержка молодых разработчиков, формирование экосистемы вокруг соцсети, в рамках которой она предлагает свои возможности для развития интернет-проектов, привлечение внимания к перспективным стартапам и их командам. Каждый месяц разработчики социальной сети будут выбирать одного победителя среди заявок, присланных для участия в Start Fellows.

Start Fellows — проект поддержки стартапов, изначально развиваемый лично основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым и предпринимателем Юрием Мильнером. После ухода Дурова судьба программы, как следовало из сообщений в ее группе в соцсети, некоторое время была неизвестна. Однако, новое руководство соцсети приняло решение продолжить развитие Start Fellows, поддерживая технологические проекты, в первую очередь, связанные с соцсетью.

В настоящее время ежедневная аудитория «ВКонтакте» составляет более 60 миллионов человек.

Фото: cifrovik.ru

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