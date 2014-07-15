«ВКонтакте» поддержит стартапы рекламой

Первым победителем нового этапа программы Start Fellows стало приложение для мобильных платформ «Расписание вузов». Его создатели получат сертификат на рекламные инструменты «ВКонтакте» на сумму 25 тысяч долларов и консультационную поддержку сотрудников соцсети. На экспертную помощь могут рассчитывать и проекты, не занявшие первое место, но, по оценке «ВКонтакте», интересные и перспективные.
Заявленная задача «ВКонтакте» — поддержка молодых разработчиков, формирование экосистемы вокруг соцсети, в рамках которой она предлагает свои возможности для развития интернет-проектов, привлечение внимания к перспективным стартапам и их командам. Каждый месяц разработчики социальной сети будут выбирать одного победителя среди заявок, присланных для участия в Start Fellows.
Start Fellows — проект поддержки стартапов, изначально развиваемый лично основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым и предпринимателем Юрием Мильнером. После ухода Дурова судьба программы, как следовало из сообщений в ее группе в соцсети, некоторое время была неизвестна. Однако, новое руководство соцсети приняло решение продолжить развитие Start Fellows, поддерживая технологические проекты, в первую очередь, связанные с соцсетью.
В настоящее время ежедневная аудитория «ВКонтакте» составляет более 60 миллионов человек.
Фото: cifrovik.ru