«ВКонтакте» поддержит стартапы рекламой

Заявленная задача «ВКонтакте» — поддержка молодых разработчиков, формирование экосистемы вокруг соцсети, в рамках которой она предлагает свои возможности для развития интернет-проектов, привлечение внимания к перспективным стартапам и их командам. Каждый месяц разработчики социальной сети будут выбирать одного победителя среди заявок, присланных для участия в Start Fellows.