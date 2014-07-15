В Тюмени осужден студент, который продавал ответы на тестовые задания через Интернет

Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении студента 3 курса Тюменского государственного нефтегазового университета Максима Коробенкова.
Студент признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
По данным следствия, в Тюменском нефтегазовом университете было установлено программное обеспечение Educon, которое содержало тестовые задания для студентов и ответы на них. Как стало известно правоохранительным органам, в сентябре 2013 года Коробенков подсмотрел у одного из преподавателей ВУЗа логин и пароль, с помощью которых проник в программу.
Получив доступ к ответам на тестовые задания, молодой человек создал в одной из социальных сетей страничку под вымышленным именем, сделал массовую электронную рассылку писем студентам о продаже ответов на тестовые задания. По заявкам заинтересовавшихся студентов Коробенков отправлял необходимую информацию, за которую получал деньги по средствам электронного перевода.
Вскоре о распространении в социальной сети ответов на тесты стало известно управлению безопасности Тюменского государственного нефтегазового университета, которое произвело закупку информации. Все полученные материалы были переданы в правоохранительные органы, они и пресекли неправомерную деятельность Коробенкова.
Как выяснилось, студент занимался продажей ответов на тесты в течение двух месяцев. За это время ему удалось заработать незаконным путем более 200 тысяч рублей.
По решению суда Максим Коробенков должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Не самая суровая мера наказания студента обусловлена его чистосердечным признанием и раскаянием о содеянном, — пояснили в прокуратуре Тюмени.