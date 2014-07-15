В Тюмени осужден студент, который продавал ответы на тестовые задания через Интернет

По данным следствия, в Тюменском нефтегазовом университете было установлено программное обеспечение Educon, которое содержало тестовые задания для студентов и ответы на них. Как стало известно правоохранительным органам, в сентябре 2013 года Коробенков подсмотрел у одного из преподавателей ВУЗа логин и пароль, с помощью которых проник в программу.