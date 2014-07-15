В фестивальных фильмах могут разрешить мат

Программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко считает, что закон, во-первых, ударит по небольшим, нишевым фестивалям — в том числе смотрам детского кино и анимации. «Закон предлагает три варианта — или показывать только фильмы с прокатными удостоверениями (то есть фильмы, уже бывшие в прокате, тогда не совсем понятно, зачем вообще нужны фестивали), или тратить невероятные, с точки зрения фестивальной экономики и фестивального менеджмента, силы и деньги, чтобы добиваться удостоверений для всех отобранных картин. Или не соблюдать закон, что влечет за собой многочисленные штрафы», — говорит она.