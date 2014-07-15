В фестивальных фильмах могут разрешить мат

По информации «Известий», документ будет пересмотрен осенью Государственной думой. Один из пунктов, на который есть нарекания киноспециалистов, — об обязательном прокатном удостоверении для любого показа фильма на территории Российской Федерации.
В действующем законе от прокатного удостоверения освобождены фильмы, специально созданные для показа по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению, а также зарубежные фильмы на международных кинофестивалях. Кинематографисты надеются, что в список исключений добавят все фестивали, киноклубы, различные формы некоммерческого показа. В Минкультуры ситуацию поняли и пообещали «еще раз внимательно проанализировать принятые нормативные акты, их практическое применение и влияние на фестивальную деятельность».
«Если режиссер снимает авторское кино, предназначенное для небольшой аудитории, глупо лишать его и этого зрителя. Фестиваль ведь и создан для того, чтобы картина могла быть продемонстрирована в том виде, в каком ее задумал художник», — полагает заместитель председателя комитета по культуре Госдумы режиссер Владимир Бортко, который выступает за смягчение нормы закона хотя бы для фестивалей. Есть мнение, что новый закон просто ликвидирует фестивальное движение.
Председатель Союза кинематографистов и президент ММКФ Никита Михалков считает, что новый закон подвергает фестивальную программу цензуре, чем «снижает кругозор» фестиваля.
Программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко считает, что закон, во-первых, ударит по небольшим, нишевым фестивалям — в том числе смотрам детского кино и анимации. «Закон предлагает три варианта — или показывать только фильмы с прокатными удостоверениями (то есть фильмы, уже бывшие в прокате, тогда не совсем понятно, зачем вообще нужны фестивали), или тратить невероятные, с точки зрения фестивальной экономики и фестивального менеджмента, силы и деньги, чтобы добиваться удостоверений для всех отобранных картин. Или не соблюдать закон, что влечет за собой многочисленные штрафы», — говорит она.
По мнению Вячеслава Шмырова, который в 1994–2002 годах был президентом Федерации киноклубов России, движение киноклубов либо «намертво встанет», либо получит новый виток развития. При этом фестивали российского кино могут получить активное развитие в соседних странах.
Киносообщество выражает претензии в открытом письме Гильдии неигрового кино и ТВ от 26 июня на имя министра культуры Владимира Мединского. В нем отмечен и тот момент, что понятия «фильм» и «прокат» четко не определены, что дает возможность любые кадры считать нарушением. Другой момент — сложность процедуры получения удостоверения и относительно высокая его стоимость (18–20 тысяч рублей).
Вступивший в силу с 1 июля закон запретил, с одной стороны, выдачу прокатных удостоверения для фильмов с нецензурной лексикой, а с другой — публичный показ фильмов без прокатного удостоверения.
По закону, первое правонарушение будет караться штрафом до 50 тысяч рублей, вторичное — до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок 3 месяца.