Украинским студентам могут предоставить бюджетные места в тюменских вузах

«Проблем с учебой в школах и поступлением на бюджетные места в средние профессиональные учреждения у нас нет. Небольшие сложности с устройством детей от полутора до трех лет в детские сады, но этот вопрос решается», — рассказала она. А вот для студентов, которые будут поступать в высшие учебные заведения, либо планируют продолжить обучение, бесплатных мест нет.