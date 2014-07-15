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Украинским студентам могут предоставить бюджетные места в тюменских вузах

15 июля 2014, 12:37
Запрос на предоставление бюджетных мест в высших учебных заведениях для студентов-беженцев с Украины направил департамент образования и науки Тюменской области в Миниобрнауки РФ.
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Тюмень

Об этом корреспонденту NashGorod. Ru рассказала генеральный директор реабилитационного центра для детей «Большой Тараскуль», член Общественной палаты Тюменской области, руководитель сектора по вопросам семьи, материнства и детства Полина Жидецкая.

Всего в Тюменской области зарегистрировано около 170 украинских детей, нуждающихся в дошкольном, среднем общем, а также среднем профессиональном и высшем образовании.

«Проблем с учебой в школах и поступлением на бюджетные места в средние профессиональные учреждения у нас нет. Небольшие сложности с устройством детей от полутора до трех лет в детские сады, но этот вопрос решается», — рассказала она. А вот для студентов, которые будут поступать в высшие учебные заведения, либо планируют продолжить обучение, бесплатных мест нет.

«Сейчас поступает в медакадемию очень талантливый мальчик — золотой медалист. Первый экзамен уже успешно сдан, но денег на обучение нет. Он способный ребенок, такие нам нужны, особенно в медицине. Мы надеемся, что этот вопрос уладится», — отметила Полина Жидецкая.

Десять человек обратились в департамент образования и науки Тюменской области по вопросам обучения в среднем профессиональном учреждении, двенадцать абитуриентов хотели бы получить высшее образование.

«Возможно получится перенаправить бюджетные места, выделенные для студентов из Крыма, для беженцев с Украины. Этот вопрос решается активно и качественно на общественном уровне совместно с органами власти», — добавила Полина Жидецкая.

Фото: news.studclub.poltava.ua

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