Участники «Бега мира» дадут пресс-конференцию

В четверг, 17 июля, в 17.30 в детско-юношеском центре «Вероника» по ул. Гастелло, 75/1 состоится пресс-конференция с участниками международной факельной эстафеты «Бег мира».
Эстафета «Бег Мира» регулярно проводится с 1987 года. За это время Факел мира побывал более, чем в 140 странах. В России «Бег мира» проводится с 1991 года, однако через Тюмень его маршрут пройдет впервые.
17 июля в 17 часов на втором километре Червишевского тракта состоится встреча девяти участников южной ветки, старт начнется от города Сочи. Одиннадцать бегунов северной ветки стартуют от Санкт-Петербурга. После торжественной встречи гости отправятся на брифинг с участием тюменских средств массовой информации, а также юных корреспондентов пресс-центра «Спектр-М» «Отрядов мэра».
На вопросы представителей СМИ ответят заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Андрей Колычев, исполнительный директор факельной эстафеты «Бег Мира» Александр Арнст (г. Омск), координатор южной ветки Артур Сиразетдинов (г. Миасс), координатор северной ветки эстафеты Николай Егоров (г. Дзержинск), участница эстафеты Анна Елисеева (г. Пермь), а также представитель Тюмени, куратор тюменского клуба любителей бега Денис Кораблев, который на следующий день вместе с участниками основной команды легкоатлетов пробежит от Тюмени до близлежащего населенного пункта.
По окончании брифинга делегация «Бега Мира» отправится на экскурсию по Тюмени, которую для участников эстафеты проведут юные «муравьи» из детского экскурсионного бюро «Любимый город».
18 июля в 9 часов участники международной факельной эстафеты продолжат свой путь по маршруту, пролегающему через Омскую, Новосибирскую и Томскую области. Старт состоится на 6-м километре Ялуторовского тракта по объездной дороге Тюмени. Вместе с основной командой «Бега Мира» до поселка Боровский пробегут тюменские легкоатлеты, — сообщают в пресс-центре администрации Тюмени.
Фото: http://daypic.ru