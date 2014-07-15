Тюменцы на Памире смотрят футбол и добывают воду из снега

«Снова и снова удивляешься современному прогрессу! Мы живем в снегах, добываем воду из снега, для кого-то это уже экстрим. И вместе с тем мы свободно пользуемся сотовой связью и интернетом, общаемся со всем внешним миром, следили за отгремевшими футбольными баталиями. Команда трека на Памир благополучно добрались до города Ош, и уже наслаждается фруктами и температурой +40. Наши же планы — спуск на высоту 4400, отдых и попытка восхождения на пик Ленина — 7134 метра! Погода в этом году более-менее, но после обеда как по расписанию снег», — сообщает президент ТРФА Тимур Гайнуллин и передает тюменцам привет от участников нашей третьей экспедиции на Памир.