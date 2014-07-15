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Тюменцы на Памире смотрят футбол и добывают воду из снега

15 июля 2014, 14:09
Порядка тридцати тюменцев сейчас находятся на Памире и наслаждаются красотами гор Азии с вершины Раздельной, высота которой более 6 тысяч метров. Поездка организована Тюменской региональной федерацией альпинизма.
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Тюмень

Большая часть участников экспедиции — новички и в горах оказались впервые. Самому младшему из них 11 лет, он с легкостью преодолел все трудности и осенью собирается в Гималаи в составе сборной ТРФА.

«Снова и снова удивляешься современному прогрессу! Мы живем в снегах, добываем воду из снега, для кого-то это уже экстрим. И вместе с тем мы свободно пользуемся сотовой связью и интернетом, общаемся со всем внешним миром, следили за отгремевшими футбольными баталиями. Команда трека на Памир благополучно добрались до города Ош, и уже наслаждается фруктами и температурой +40. Наши же планы — спуск на высоту 4400, отдых и попытка восхождения на пик Ленина — 7134 метра! Погода в этом году более-менее, но после обеда как по расписанию снег», — сообщает президент ТРФА Тимур Гайнуллин и передает тюменцам привет от участников нашей третьей экспедиции на Памир.

Фото Тюменской региональной федерации альпинизма

#Новости#Альпинизм#Тюмень#Таня#Спорт
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