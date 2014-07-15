Тюменский фотограф Сергей Киселев приглашает в «Зал ожидания»

В Тюмени 15 июля открывается выставка фотографа газеты «Тюменские известия», члена Союза фотохудожников России, члена Международной ассоциации журналистов Сергея Киселева под названием «Зал ожидания».
«Жизнь — странный зал ожидания поезда, и мы все пассажиры. Одни едут в купе с чистыми занавесками, другие в плацкартном вагоне, дыша пятками соседа, третьи — на крыше… Станция приезда у всех одна — время разное…». Выставка с таким философским подтекстом откроется в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 20) 15 июля в 16:30.
Сергей Киселев, родился в 1946 году. Редактор отдела иллюстраций, фотограф газеты «Тюменские известия». Член Международной ассоциации журналистов, член Союза фотохудожников России.
Автор о себе:
Я прожил длинную жизнь, которая пролетела как миг. Начинал рабочим в полевой геологоразведочной партии, был водителем троллейбуса, возил на мазе-молоковозе молоко в Тюмень из районов Тюменской области, работал слесарем, компрессорщиком на заводе. Фотоаппарат взял в руки в 32 года, решив сфотографировать новорожденного сына. И этот момент изменил мою жизнь.
Через два года участвовал в международных выставках (ФИАП), закончил Московский заочный университет искусств (кинофотофакультет) с отличием — был такой. На волне перестройки пришел в газету и оказался востребован.
Награды? Первое место на первом конкурсе репортажной фотографии памяти Александра Ефремова, тюменского фотографа, погибшего в Чечне, моего хорошего товарища. Был отмечен на фестивале тюменской прессы как «Фотокор года», не спрашивайте в каком году — не помню. Но и не лгу.
В 2003 году получил звание лауреата на всероссийской выставке «Россия — отчий дом». К наградам, впрочем, как и ко многому отношусь философски. Для меня настоящая фотография, как хорошая литература, должна быть с подтекстом…
Выставку проводят музейный комплекс Тюменской области и Тюменский дом фотографии.