Тюменский фотограф Сергей Киселев приглашает в «Зал ожидания»

Я прожил длинную жизнь, которая пролетела как миг. Начинал рабочим в полевой геологоразведочной партии, был водителем троллейбуса, возил на мазе-молоковозе молоко в Тюмень из районов Тюменской области, работал слесарем, компрессорщиком на заводе. Фотоаппарат взял в руки в 32 года, решив сфотографировать новорожденного сына. И этот момент изменил мою жизнь.