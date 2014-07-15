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С Цветного бульвара убрали три батута и 20 электромобилей

15 июля 2014, 13:06
Предприимчивый тюменец незаконно установил на Цветном бульваре два надувных батута и один натяжной. Кроме того, там же он зарабатывал деньги на прокате двадцати электромобилей.
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Тюмень

Данный факт был выявлен прокуратурой г. Тюмени во время проверки соблюдения законодательства при эксплуатации детских аттракционов. Было установлено, что в администрации жителю города отказали в предоставлении на Цветном бульваре земельного участка для размещения батутов и проката детских электромобилей, однако горе-предприниматель поступил по-своему.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, самовольно размещенные батуты и электромобили были убраны с бульвара. Во избежание их повторного появления прокуратура города направила в Центральный районный суд г. Тюмени иск о запрете подобных действий. Прокуратура контролирует процесс рассмотрения дела в суде.

Напомним, что в Тюменской области продолжается масштабная проверка безопасности аттракционов. Она стартовала в конце июня и коснется не только не только колеса обозрения и американских горок, но и временных объектов — таких, к примеру, как надувные батуты и электромобили. В прокуратуре области отметили, что в ближайшее время будут опубликованы обобщенные результаты данной проверки. Пока же у горожан есть возможность сообщить о нарушениях при эксплуатации аттракционов, ненадлежащей квалификации персонала, полученных травмах и т.д. по телефонам 8(3452)27-04-68, 27-04-55.

#Новости#Прокуратура#Аттракционы#Тюмень#Таня#Общество
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