С Цветного бульвара убрали три батута и 20 электромобилей

Напомним, что в Тюменской области продолжается масштабная проверка безопасности аттракционов. Она стартовала в конце июня и коснется не только не только колеса обозрения и американских горок, но и временных объектов — таких, к примеру, как надувные батуты и электромобили. В прокуратуре области отметили, что в ближайшее время будут опубликованы обобщенные результаты данной проверки. Пока же у горожан есть возможность сообщить о нарушениях при эксплуатации аттракционов, ненадлежащей квалификации персонала, полученных травмах и т.д. по телефонам 8(3452)27-04-68, 27-04-55.