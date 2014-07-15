Поймать карманника помогли камеры видеонаблюдения

10 декабря 2013 года Сединкин освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. На путь исправления он не встал и 30 декабря в одном из заведений общепита похитил у молодой женщины из кармана кошелек, в котором было 17,7 тысяч рублей.
В январе текущего года Сединкин в одном из пабов утащил стеклянный ящик для сбора пожертвований детскому дому, в котором находилось 7 тысяч рублей. После этого он в феврале—апреле совершил еще 9 краж. Злоумышленник орудовал в магазинах, салонах автобуса и маршрутных такси, почтовых отделениях. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
9 апреля Сединкин был задержан и впоследствии арестован. Изобличить карманника помогли записи с видеокамер, установленных в магазинах и в других местах совершения им краж.
Суд назначил Сединкину 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Фото с mk.ru