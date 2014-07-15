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Поймать карманника помогли камеры видеонаблюдения

15 июля 2014, 10:51
В Тюмени осужден 27-летний вор-рецидивист, который обокрал с десяток тюменцев и забрал ящик для пожертвований в одном из пабов города. Александр Сединкин признан виновным по ст. 158 УК РФ (кража).
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Тюмень

10 декабря 2013 года Сединкин освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. На путь исправления он не встал и 30 декабря в одном из заведений общепита похитил у молодой женщины из кармана кошелек, в котором было 17,7 тысяч рублей.

В январе текущего года Сединкин в одном из пабов утащил стеклянный ящик для сбора пожертвований детскому дому, в котором находилось 7 тысяч рублей. После этого он в феврале—апреле совершил еще 9 краж. Злоумышленник орудовал в магазинах, салонах автобуса и маршрутных такси, почтовых отделениях. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

9 апреля Сединкин был задержан и впоследствии арестован. Изобличить карманника помогли записи с видеокамер, установленных в магазинах и в других местах совершения им краж.

Суд назначил Сединкину 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото с mk.ru

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